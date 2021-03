Prešovský kraj začína s veľkokapacitným očkovaním už aj v Poprade

Prešov 11. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) otvorí počas víkendu (13. - 14. 3.) tri veľkokapacitné očkovacie centrá, a to v Prešove, Humennom a najnovšie aj v Poprade. Celkovo zaočkuje 6016 ľudí. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



V Poprade sa bude očkovať v sobotu v Strednej priemyselnej škole (SOŠ) technickej na Kukučínovej ulici v Poprade. Od ministerstva zdravotníctva je na tento účel zakontrahovaných 1000 vakcín. "Rovnaký počet vakcín je zakontrahovaný aj pre veľkokapacitné očkovacie centrum v telocvični Obchodnej akadémie na Komenského ulici v Humennom. V Prešove v Športovej hale Hotelovej akadémie na Okružnej ulici bude v sobotu k dispozícii 2008 vakcín, v nedeľu rovnaký počet. Očkovať sa bude opäť vakcínou od spoločnosti AstraZeneca," uviedla Heilová.



Veľkokapacitné očkovacie centrá kraj zabezpečuje materiálne, technicky a rovnako aj personálne. V Prešove bude očkovať desať tímov v zložení ambulantný lekár a sestra. V Humennom a v Poprade bude k dispozícii po päť očkovacích tímov. Prioritizácia skupín a vakcinačné zoznamy sú aj tentoraz pod gesciou ministerstva zdravotníctva.



PSK bude v zriaďovaní veľkokapacitných očkovacích centier pokračovať. V apríli by tak mal urobiť v Bardejove a v Starej Ľubovni. Rovnako od apríla by sa malo v Poprade a Humennom očkovať počas celého víkendu.