Prešovský kraj začína v sobotu s očkovaním detí od 12 rokov

Prešov 9. júla (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) pokračuje cez víkend v očkovaní vo svojich veľkokapacitných očkovacích centrách. Okrem dospelých prvýkrát podá vakcínu aj deťom od 12 do 15 rokov. Záujemcov zaočkuje aj jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson, informoval v piatok Úrad PSK.



V krajskom veľkokapacitnom centre v Prešove budú v sobotu (10. 7.) očkovať druhou dávkou vakcíny od AstraZenecy, pripravených je 2800 dávok. V nedeľu (11. 7.) začnú očkovať záujemcov jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson, k dispozícii bude 3000 vakcín.



Veľkokapacitné očkovacie centrum v Poprade má na sobotu zakontrahovaných 1200 vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech. „Vakcínu podá dospelým, ale aj zhruba 200 deťom vo veku 12 až 15 rokov, a to za prítomnosti pediatrov. V nedeľu je centrum pripravené zaočkovať 1300 záujemcov vakcínami od konzorcia Pfizer/BioNTech,“ uviedla Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie PSK.



Bardejovské centrum bude otvorené len v nedeľu, keď má v pláne zaočkovať ešte prvou dávkou vakcíny Sputnik V 500 záujemcov. Tí sa museli prihlásiť na podanie tejto vakcíny do konca júna.



Počas ďalších dní bude prebiehať očkovanie vo veľkokapacitnom centre v Starej Ľubovni. V utorok (13. 7.) tam plánujú zaočkovať druhou dávkou Astra Zeneca 250 ľudí a v stredu (14. 7.) taký istý počet. Jediné centrum, ktoré zostáva v tomto týždni zatvorené, je veľkokapacitné centrum v Humennom.



V očkovaní v obciach pokračuje krajská výjazdová očkovacia služba. Celkovo PSK dosiaľ zaočkoval takmer 170.000 ľudí.