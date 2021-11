Prešovský kraj zaočkoval v obchodných centrách viac ako 500 ľudí

Prešov 2. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) uplynulý víkend zrealizoval očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v troch obchodných centrách (OC), a to v Prešove, Poprade a najnovšie aj v Humennom. Jednodávkovú vakcínu proti novému koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson tam podali celkovo 513 ľuďom. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



V Humennom sa uskutočnilo očkovanie v OC na Štefánikovej ulici, a to v spolupráci s miestnou samosprávou. "Realizované bolo počas dvoch dní, v piatok (29. 10.) tu na počkanie dostalo vakcínu 93 záujemcov a o deň neskôr v sobotu (30. 10.) ďalších 89 ľudí. Za oba očkovacie dni sa tu vakcínou proti ochoreniu COVID-19 zaočkovalo 182 ľudí," uviedla Jeleňová.



V nedeľu (31. 10.) bola v OC na ulici Armádneho generála Svobodu na sídlisku Sekčov v Prešove vakcína podaná 161 záujemcom a v OC na Dlhých Honoch v Poprade 170 ľuďom.



Kraj okrem obchodných centier pravidelne očkuje aj v teréne, a to prostredníctvom svojej mobilnej jednotky. "Mobilná jednotka PSK preočkovávala druhou dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech uplynulý pracovný týždeň v Liptovskej Tepličke a Podolínci, kde dostalo vakcínu 52 ľudí. Vyrazila tiež do väzníc v Prešove a Sabinove, kde v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže SR dostalo prvú dávku vakcíny Pfizer/BioNTech spolu 108 odsúdených a obvinených," priblížila Jeleňová.



Po víkende sa počet podaných vakcín proti ochoreniu COVID-19 v réžii PSK priblížil k 201.000.