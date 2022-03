Prešovský kraj zatvára aj svoje posledné očkovacie miesta

Prešov 10. marca (TASR) - Po viac ako roku Prešovský samosprávny kraj (PSK) do odvolania ukončuje očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Najbližší víkend (12. - 13. 3.) zatvára aj svoje posledné fungujúce očkovacie miesta zriadené v prešovskom a popradskom nákupnom dome. Predtým už zatvoril tri veľkokapacitné očkovacie miesta v Prešove, Poprade a v Humennom. Uzavretie očkovacích centier si vyžiadal neustále sa znižujúci záujem o vakcínu a nenaplnenie aspoň ich minimálnych kapacít. Kraj v nich celkovo aplikoval takmer 268.000 dávok vakcíny. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"Súčasťou očkovacej stratégie Slovenska proti novému koronavírusu sme boli nepretržite viac ako rok a počas tohto obdobia sme hľadali rôzne cesty a možnosti, ako dostať vakcínu čo najbližšie k ľuďom," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Ako povedal, s vakcínou prišli do viacerých miest a do stoviek obcí, realizovali očkovanie z ulice, pred zimným štadiónom, počas festivalu, vo väzniciach a v komunitných centrách.



"Vyžadovalo si to naše nemalé úsilie a najmä vysoké pracovné tempo úradníkov, ambulantných lekárov a sestier či záchranárov, ktorí tvorili naše očkovacie tímy, aj našich stredných škôl, ktoré nám poskytli priestory na vytvorenie očkovacích miest. Som presvedčený, že sme výraznou mierou prispeli k zvýšeniu percenta zaočkovaných na Slovensku," doplnil Majerský.



Kraj od februára 2021 do začiatku marca 2022 aplikoval celkovo 267.764 prvých, druhých a tretích dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Celkovo 10.602 vakcín podali mobilné jednotky kraja.



PSK na prevádzku svojich vakcinačných centier celkovo vynaložil finančné prostriedky v objeme viac ako 673.000 eur, pričom išlo o náklady spojené s ich personálnym a materiálnym zabezpečením. V roku 2021 to bolo takmer 634.000 eur a v prebiehajúcom roku 2022 približne 39.000 eur.