Prešovský kraj zavádza do školského prostredia adaptačný program
Autori publikácie budú podľa Jeleňovej s učiteľmi stredných škôl PSK súčinní aj v najbližších dňoch, budú poskytovať supervíziu a pomoc s implementáciou adaptačného programu na školách.
Autor TASR
Prešov 3. septembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zavádza do školského prostredia adaptačný program. Pilotne sa týka desiatich stredných škôl kraja zapojených do národného projektu. Má uľahčiť prechod žiakov zo základnej na strednú školu a v tej podporovať dobré vzťahy. Kraj v otázke inklúzie pripravil tiež príručku pre úspešný štart, ktorá je sprievodcom adaptačným procesom žiaka v prostredí strednej školy. Predstavil ju počas nedávneho workshopu s členmi mentorských tímov škôl a triednymi učiteľmi prvákov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Sprievodca adaptačným procesom žiaka na strednej škole má pritom pedagógom poskytnúť konkrétne nástroje a metodickú oporu. Príručka je doslova uceleným rámcom podpory žiakov, a to od budovania bezpečnej triedy a prevencie problémov, cez mentoring a spoluprácu s rodičmi. Pozornosť upriamuje aj na praktické aktivity zamerané na podporu vzťahov, motivácie a úspechu,“ uviedla Jeleňová.
„Program je v prostredí škôl vnímaný ako investícia do ich celkovej kultúry, pretože nielenže podporuje dobré vzťahy, ale cieli aj na vyššiu motiváciu k učeniu, zodpovednosť a pocit spolupatričnosti, ktoré sú základom úspechu žiakov aj spokojnosti učiteľov," doplnila Jeleňová.
„Program je v prostredí škôl vnímaný ako investícia do ich celkovej kultúry, pretože nielenže podporuje dobré vzťahy, ale cieli aj na vyššiu motiváciu k učeniu, zodpovednosť a pocit spolupatričnosti, ktoré sú základom úspechu žiakov aj spokojnosti učiteľov,“ doplnila Jeleňová.
Kraj sa témou budovania pozitívnych vzťahov na školách, bezpečného školského prostredia, ale aj zvýšenej motivácie k učeniu a zvládania osobných prekážok zaoberá podľa Jeleňovej už nejaký čas. Súčasťou jeho desiatich stredných škôl, zapojených do národného projektu Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK II, je už úspešne zavedený program mentoringu a tútoringu.
Vďaka tomuto projektu na školách v Prešove, Bardejove, Humennom, Poprade, Starej Ľubovni, Svidníku, Svite a vo Vranove nad Topľou aktuálne pôsobí už viac ako 80 členov mentorských tímov a ich počet stále rastie. Žiaci ako členovia mentoringového tímu svojich spolužiakov usmerňujú v oblastiach, ako je adaptácia v škole, orientácia v jej priestoroch, vzťahy s učiteľmi a v kolektíve a mladším spolužiakom tiež poskytujú poradenstvo pri učení.
Hlavnou úlohou mentorov učiteľov je podľa Jeleňovej individuálna podpora rozvoja osobnostných a vzdelávacích potrieb žiakov. Vedú konzultácie a neformálne rozhovory s cieľom, aby sa žiak cítil vypočutý, v bezpečí a mal pocit, že jeho potrebám sa niekto venuje.
