Prešovský kraj zaviedol preventívne opatrenia

Prešov 9. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) prijíma od pondelka po zasadnutí krízového štábu nové preventívne opatrenia, ktoré majú znížiť riziko šírenia nového koronavírusu. Jedným z nich je zavedenie dvojtýždňovej karantény v školách. TASR o tom informovala Ivana Ondriová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Opatrenia sa týkajú stredných škôl v pôsobnosti PSK, kde sa od pondelka nariaďuje povinná dvojtýždňová karanténa všetkým zamestnancom a žiakom, ktorí sa v posledných dňoch zdržiavali v krajinách najviac zasiahnutých koronavírusom.



"Týka sa to žiakov a zamestnancov škôl v našej pôsobnosti, ktorí prišli po prázdninách z dovolenky v rizikových alebo vírusom zasiahnutých oblastí, osobitne v Taliansku. K tomuto ráznemu kroku sme dospeli v spolupráci s riaditeľmi našich stredných škôl, aby sme v predstihu a v čo najvyššej možnej miere chránili zdravie a eliminovali možné riziká v súvislosti so šírením tejto nákazy," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Každý žiak alebo zamestnanec, ktorí v predchádzajúcich dvoch týždňoch navštívili Taliansko, je povinný s okamžitou platnosťou opustiť školu, zotrvať doma v dvojtýždňovej karanténe a počas nej sledovať svoj zdravotný stav. V prípade príznakov, ako sú horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy či únava je potrebné telefonicky kontaktovať svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu.



Riaditelia škôl, ktorí majú internát a školský internát v Poprade, majú povinnosť PSK obratom informovať, či majú ubytovaných cudzincov, ktorí sú z krajiny, kde je už vo väčšom počte rozšírený nový koronavírus, osobitne z Talianska. Školám sa tiež až do odvolania zakazuje organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií, aktivít Erasmus+ a iných podujatí v zahraničí.



V prímestskej autobusovej doprave PSK sa nariaďuje vykonávanie dôslednej dezinfekcie, ktorá sa uskutoční v čase prestoja vozidiel a zákrok nenaruší bežnú prevádzku dopravcu.



Minulý týždeň PSK rozposlal do inštitúcií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti usmernenia k šíreniu a prevencii koronavírusu. Pokyny dostali školy v kraji, zariadenia sociálnych služieb i kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, dopravcovia prímestskej autobusovej dopravy v PSK, aj všetky ústavné zdravotnícke zariadenia.



Osobitný režim bude platiť aj pre kultúrne inštitúcie PSK. Od utorka (10. 3.) pre verejnosť kraj zatvára všetky svoje kultúrne zariadenia až do odvolania.



Opatrenia proti šíreniu koronavírusu platia aj v Úrade PSK, ktorý odporúča občanom obmedzenie osobného kontaktu so zamestnancami úradu na nevyhnutnú mieru a využívanie elektronickej alebo telefonickej komunikácie.



Úrad PSK zároveň od pondelka ruší všetky prijatia zahraničných delegácií a hostí v organizáciách vo svojej pôsobnosti a cesty svojich zamestnancov do zahraničia.



"V Prešovskom kraji zatiaľ nebol potvrdený žiaden prípad infekcie koronavírusom, hoci už boli realizované viaceré testy v rôznych častiach kraja. Aktuálne sledujeme pokyny Ministerstva zdravotníctva SR a hlavného hygienika, podľa ktorých budeme postupovať," zdôraznil Majerský.