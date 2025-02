Prešovský kraj zaznamenal v roku 2024 nárast návštevnosti

Prešov 22. februára (TASR) - Viac ako milión návštevníkov zavítalo do ubytovacích zariadení v Prešovskom kraji v roku 2024. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast o 28.177 návštevníkov. Z celkového počtu ubytovaných hostí tvorili zahraniční návštevníci 27,3 percenta. Ako TASR informovala Barbora Čechová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, turisti v kraji strávili v priemere tri noci.



"Na historicky najúspešnejší rok 2019 nám chýba už len 3,6 percenta návštevníkov. V zimných mesiacoch január, február, marec a december boli prekonané čísla z roku 2019. V januári a marci 2024 dokonca o vyše deväť percent," uviedol predseda KOCR Severovýchod Slovenska Michal Iľkanin s tým, že Prešovský kraj je tretím najviac navštevovaným krajom Slovenska.



V porovnaní s rokom 2023 zaznamenali nárast počtu návštevníkov v ôsmich mesiacoch. Najviac zahraničných návštevníkov prišlo do Prešovského kraja z Českej republiky, a to 34,46 percenta, nasledovali turisti z Poľska a Maďarska. Počet poľských návštevníkov medziročne vzrástol o 19 percent. Narástol aj počet návštevníkov z Rumunska o 21 percent a zo Spojeného kráľovstva o 20 percent. "Nárast odzrkadľujú aj propagačné aktivity krajskej a oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) na týchto trhoch, najmä OOCR Región Vysoké Tatry, či podpora leteckého spojenia medzi letiskom Poprad a Londýnom. Mierny pokles zaznamenali štatistiky pri českých návštevníkoch," dodal Iľkanin.



Najvyšší priemerný počet prenocovaní zrealizovali návštevníci z Českej republiky (2,9 prenocovania). Poprad je najnavštevovanejším okresom Prešovského kraja, nasledujú okresy Kežmarok, Prešov, Bardejov a Stará Ľubovňa.



Pre návštevníkov Prešovského kraja bolo v roku 2024 k dispozícii 1078 ubytovacích zariadení. Tržby za ubytovanie dosiahli výšku 125.482.589 eur bez DPH.



"V roku 2025 chceme posilniť marketingovú komunikáciu nielen na domácom trhu, ale aj smerom na okolité krajiny. Chystáme viaceré aktivity v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a rozmanitými aktérmi. V súvislosti s rekonštrukciou Múzea moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach pripravujeme produkty cestovného ruchu v priľahlom regióne," uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško. Ako doplnil, v roku 2025 sa domáci a návštevníci môžu tešiť aj na jubilejný desiaty ročník rodinnej cestovateľskej hry Legendarium, ktorý bude inovovaný vo forme mobilnej aplikácie.



V roku 2024 podporila KOCR Severovýchod Slovenska návštevnosť kraja rôznymi marketingovými aktivitami ako infocesty pre influencerov, prezentácie na veľtrhoch a investície do turistickej infraštruktúry.