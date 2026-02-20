< sekcia Regióny
Prešovský kraj zaznamenal v roku 2025 rekordnú návštevnosť
V Prešovskom kraji sa v roku 2025 ubytovalo 1.144.286 návštevníkov ubytovacích zariadení. V kraji sa ubytovalo o vyše 76.000 návštevníkov viac ako rok predtým, čo predstavuje sedempercentný nárast.
Autor TASR
Prešov 20. februára (TASR) - Návštevnosť Prešovského kraja dosiahla v roku 2025 historické maximum. Prešovský kraj prilákal viac ako 1,1 milióna návštevníkov ubytovacích zariadení. Medziročne ide o vyše sedempercentný rast, prekonaný bol aj historicky najúspešnejší rok 2019. Zahraniční záujemci tvorili 29 percent návštevnosti. Ako TASR informovala Barbora Čechová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, Prešovský kraj je tretím najviac navštevovaným krajom na Slovensku.
V Prešovskom kraji sa v roku 2025 ubytovalo 1.144.286 návštevníkov ubytovacích zariadení. V kraji sa ubytovalo o vyše 76.000 návštevníkov viac ako rok predtým, čo predstavuje sedempercentný nárast. Najsilnejším mesiacom roka bol august so 150.629 návštevníkmi.
Absolútny prím návštevnosti kraja tvoria Vysoké Tatry a ich okolie. Najsilnejším okresom Prešovského kraja z hľadiska návštevnosti je Poprad, nasledujú okresy Kežmarok, Prešov, Bardejov a Stará Ľubovňa.
Z celkového počtu ubytovaných hostí tvorili zahraniční návštevníci 29 percent. Spolu v kraji oficiálne prenocovalo 332.722 cudzincov, čo je o vyše 40.000 viac ako rok predtým. Medziročný rast zahraničnej klientely bol 14 percent. Domáci turisti medziročne rástli s takmer päťpercentným podielom.
Spoločne bolo v Prešovskom kraji zaevidovaných 3.201.734 prenocovaní, cudzinci tvorili 27-percentný podiel. Priemerná doba pobytu sa pohybuje na úrovni 2,8 noci.
„Výrazne rastie záujem Poliakov, medziročne ich do Prešovského kraja prišlo o 27 percent viac. Po českých návštevníkoch sú druhými najčastejšími zahraničnými návštevníkmi PSK. Tretia priečka patrí Maďarom, nasleduje Ukrajina, Nemecko a Litva,“ povedala Čechová.
„V spolupráci s partnermi sme realizovali kampane cielené na letnú a zimnú sezónu. Výrazne sme v roku 2025 posilnili aktivity práve na poľskom trhu, zvlášť v prihraničných krajoch. Sme radi, že čísla nárastu hovoria o správnom rozhodnutí a v týchto aktivitách budeme pokračovať aj v aktuálnom roku s rozšírením na ďalšie trhy,“ uviedol výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
KOCR Severovýchod Slovenska spustila činnosť vlastnej incomingovej kancelárie Northeast Slovakia Travel, ktorá realizovala priame stretnutia so zástupcami zahraničných cestovných kancelárií, pripravila prezentácie regiónu na infocestách a FAM tripe pre touroperátorov zo zahraničia, najmä pobaltských krajín. Aktivity boli realizované z členského príspevku Prešovského samosprávneho kraja a dotácie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
Okrem propagácie na zahraničnom trhu realizovala KOCR Severovýchod Slovenska aj viaceré aktivity na Slovensku. Išlo najmä o marketing cielený na podporu návštevnosti kraja, propagáciu menej známych lokalít a tiež aktivity na rozvoj turistickej infraštruktúry a prepojenie spolupráce všetkých odvetví cestovného ruchu.
Prezentačné aktivity v tomto roku budú podľa Čechovej zvlášť smerované aj na Múzeum moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach, ktoré čaká na jeseň otvorenie po rekonštrukcii. Novinkou je i zavedenie zľavovej karty Prešov Region Travel Card v jarných mesiacoch.
V Prešovskom kraji sa v roku 2025 ubytovalo 1.144.286 návštevníkov ubytovacích zariadení. V kraji sa ubytovalo o vyše 76.000 návštevníkov viac ako rok predtým, čo predstavuje sedempercentný nárast. Najsilnejším mesiacom roka bol august so 150.629 návštevníkmi.
Absolútny prím návštevnosti kraja tvoria Vysoké Tatry a ich okolie. Najsilnejším okresom Prešovského kraja z hľadiska návštevnosti je Poprad, nasledujú okresy Kežmarok, Prešov, Bardejov a Stará Ľubovňa.
Z celkového počtu ubytovaných hostí tvorili zahraniční návštevníci 29 percent. Spolu v kraji oficiálne prenocovalo 332.722 cudzincov, čo je o vyše 40.000 viac ako rok predtým. Medziročný rast zahraničnej klientely bol 14 percent. Domáci turisti medziročne rástli s takmer päťpercentným podielom.
Spoločne bolo v Prešovskom kraji zaevidovaných 3.201.734 prenocovaní, cudzinci tvorili 27-percentný podiel. Priemerná doba pobytu sa pohybuje na úrovni 2,8 noci.
„Výrazne rastie záujem Poliakov, medziročne ich do Prešovského kraja prišlo o 27 percent viac. Po českých návštevníkoch sú druhými najčastejšími zahraničnými návštevníkmi PSK. Tretia priečka patrí Maďarom, nasleduje Ukrajina, Nemecko a Litva,“ povedala Čechová.
„V spolupráci s partnermi sme realizovali kampane cielené na letnú a zimnú sezónu. Výrazne sme v roku 2025 posilnili aktivity práve na poľskom trhu, zvlášť v prihraničných krajoch. Sme radi, že čísla nárastu hovoria o správnom rozhodnutí a v týchto aktivitách budeme pokračovať aj v aktuálnom roku s rozšírením na ďalšie trhy,“ uviedol výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
KOCR Severovýchod Slovenska spustila činnosť vlastnej incomingovej kancelárie Northeast Slovakia Travel, ktorá realizovala priame stretnutia so zástupcami zahraničných cestovných kancelárií, pripravila prezentácie regiónu na infocestách a FAM tripe pre touroperátorov zo zahraničia, najmä pobaltských krajín. Aktivity boli realizované z členského príspevku Prešovského samosprávneho kraja a dotácie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
Okrem propagácie na zahraničnom trhu realizovala KOCR Severovýchod Slovenska aj viaceré aktivity na Slovensku. Išlo najmä o marketing cielený na podporu návštevnosti kraja, propagáciu menej známych lokalít a tiež aktivity na rozvoj turistickej infraštruktúry a prepojenie spolupráce všetkých odvetví cestovného ruchu.
Prezentačné aktivity v tomto roku budú podľa Čechovej zvlášť smerované aj na Múzeum moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach, ktoré čaká na jeseň otvorenie po rekonštrukcii. Novinkou je i zavedenie zľavovej karty Prešov Region Travel Card v jarných mesiacoch.