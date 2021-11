Prešovský kraj zaznamenal záujem o očkovanie v obchodných centrách

Prešov 8. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) umožnil uplynulý víkend (6. - 7. 11.) preočkovanie treťou dávkou vakcíny v jednom zo svojich veľkokapacitných očkovacích centier (VOC) a tiež jednodávkové očkovanie na počkanie v troch obchodných domoch, kde zaznamenal zvýšený záujem o vakcináciu. Za vakcínou prišlo do prešovského VOC v jeden deň 600 záujemcov a do obchodných centier (OC) viac ako 1000 ľudí. Výraznejší dopyt po očkovaní zaznamenala samospráva v krajskom meste medzi rómskou komunitou. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Kraj podľa jej slov zrealizoval ešte pred víkendom prvé verejné očkovanie marginalizovaných skupín obyvateľstva, a to v Komunitnom centre v Starej Tehelni v Prešove. Od piatka do nedele (5. - 7.11.) následne sprístupnil očkovanie proti COVID-19 v OC na Ulici Armádneho generála Svobodu na sídlisku Sekčov v Prešove, v OC na Dlhých Honoch v Poprade a v OC na ulici Štefánikovej v Humennom.



"Situácia v súvislosti s koronavírusom sa na Slovensku zhoršuje a denné prírastky pozitívne testovaných sú v Prešovskom kraji naozaj vysoké. Tempo očkovania aj preočkovania treťou dávkou je z našej strany naozaj vysoké, o čom svedčia aj čísla podaných vakcín," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Do Komunitného centra v Starej Tehelni Prešov si v stredu prišlo pre vakcínu proti koronavírusu namiesto prvotne prihlásených 50 záujemcov napokon 93 ľudí z marginalizovaných skupín obyvateľstva.



Tretia dávka vakcíny bola v sobotu vo VOC Strednej odbornej školy technickej na Volgogradskej ulici v Prešove aplikovaná 646 záujemcom.



V OC v Prešove prebiehalo očkovanie jednodávkovým Janssenom už v piatok 5. novembra a následne pokračovalo i v nedeľu. Kým v prvý očkovací deň tu výjazdová služba PSK zaočkovala 85 ľudí, v nedeľu to bolo už 350. Z celkového počtu 435 zaočkovaných záujemcov bolo 90 nad 50 rokov. Do OC v Humennom si v sobotu prišlo pre vakcínu Janssen 177 záujemcov, z nich bolo 56 nad 50 rokov. V popradskom OC sa v nedeľu proti COVID-19 zaočkovalo 427 ľudí. Celkovo 86 z nich boli ľudia nad 50 rokov.



PSK doteraz celkovo aplikoval už viac ako 202.500 vakcín proti COVID-19.