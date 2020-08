Prešovský kraj získal skoro 5 miliónov eur na zlepšenie stredných škôl

Prešov 7. augusta (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) začína v týchto dňoch s realizáciou národného projektu zameraného na zlepšenie kvality stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy na trh práce. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo kraju na tento účel nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 5 miliónov eur. Informoval o tom v piatok na brífingu pred Úradom PSK predseda kraja Milan Majerský.



Projekt je jedným z prvých výstupov iniciatívy Catching up Regions (CURI). Zároveň ide o prvý národný projekt v rámci operačného programu Ľudské zdroje v prioritnej osi Vzdelávanie, kde prijímateľom je samosprávny kraj.



Do projektu sa zapojilo päť stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Stredná odborná škola (SOŠ) agropotravinárska a technická v Kežmarku, SOŠ polytechnická Andyho Warhola v Medzilaborciach, SOŠ na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni, SOŠ elektrotechnická v Poprade-Matejovciach a Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej v Prešove.







Počas 41 mesiacov sa na spomenutých školách zrealizujú aktivity zamerané na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Tiež sa inovujú školské vzdelávacie programy, ktoré budú reflektovať na aktuálne potreby regionálneho trhu práce.



Hlavným cieľom projektu je prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce, a tým aj zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania. Projektom sa tiež podporí vznik partnerstiev medzi strednými odbornými školami a zamestnávateľmi. Zároveň sa skvalitní tvorba stratégií a vzdelávacích politík na úrovni regionálnej samosprávy PSK.



"Teší ma, že vďaka tomuto projektu zabezpečíme kvalitné vzdelávanie a profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a zároveň prepojíme vzdelávanie s reálnymi potrebami trhu práce prostredníctvom inovácií a školských vzdelávacích programov. Samotný zamestnávateľ, ktorý prijme žiaka, vstupuje do tvorby či už praktického vyučovania, vzdelávacej činnosti, aby žiak bol čo najlepšie pripravený na život po skončení strednej školy," uviedol Majerský.



Investície pôjdu podľa jeho slov aj do materiálno-technického vybavenia zapojených škôl a do aktivít, ktoré zatraktívnia odborné školy. "Nemôžeme mať totiž v regióne len samých gymnazistov, pretože onedlho nám nebude mať kto upiecť chlieb," dodal Majerský.



Očakávaným výsledkom projektu je aj vytvorenie poradného orgánu odboru školstva PSK. Priniesť by mal analýzy a metodické usmernenia, ktoré budú mať odporúčací charakter pri inovácii školských vzdelávacích programov aj pre ďalšie školy na území PSK. Kraj chce pokračovať v modernizáciách a skvalitniť tak celú sieť škôl a školských zariadení.