Prešovský kraj zmapoval vyše 3170 kilometrov cyklotrás vo svojom území

Prešov 21. júla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) má za sebou pasport cyklistických trás v území. Cieľom bolo získať ich technickú evidenciu a podrobné informácie o prvkoch a objektoch, ktoré sa na nich nachádzajú. Pasportizáciou v prešovskom regióne prešlo až 145 cyklotrás v celkovej dĺžke vyše 3170 kilometrov. Konkrétne kraj zmapoval ich náročnosť, povrch či typ komunikácie a získané dáta sprístupnil vo webovej aplikácii Cyklo PSK - pasport. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



PSK značené cyklotrasy rozdelil do štyroch farebných úrovní, ktoré vychádzajú z metodiky Slovenského cykloklubu. V červenej úrovni sú trasy EuroVelo, cyklomagistrály a diaľkové trasy, v modrej paralelné trasy k EuroVelu, diaľkovým cyklomagistrálam, dlhšie alebo náročnejšie regionálne a náučné cykloturistické trasy. V zelenej úrovni sú zaradené stredne náročné cykloturistické trasy, cykloturistické okruhy zdravia a cykloturistické trasy pre rodiny s deťmi, ako aj náučné cyklotrasy týchto kategórií. Žltou farbou sú označené ľahké cykloturistické trasy a spojky medzi trasami, ako aj krátke odbočky k rôznym prírodným, historickým, kultúrnym a technickým zaujímavostiam v kraji.



„Z vykonaného pasportu vyplýva, že 98 percent zmapovaných cyklotrás v prešovskom regióne je, čo sa týka povrchu, vo výbornom, dobrom a vyhovujúcom stave. Presnejšie vo veľmi dobrom stave je vyše 1286 kilometrov cyklistických komunikácií, v dobrom cez 1129 a vyhovujúcom 693. V PSK je pritom v havarijnom stave necelých 2,7 kilometra cyklotrás,“ uviedla Jeleňová.



Cyklotrasy sú podľa typu komunikácie cestami I., II. a III. triedy, pričom najviac ich je zaradených do tretej triedy, a to takmer 805 kilometrov. Ďalej sú vedené ako cestné, miestne či účelové komunikácie, pričom označenie cyklotrasa má 269,4 kilometra.



PSK v rámci pasportu mapoval aj typy nedostatku na cyklotrasách od výtlkov po spadnuté stromy, ich samotné značenie, presnejšie cyklosmerovky, cyklošípky, informačné panely, mapy či tabuľky, ako aj jednotlivé objekty, ktoré sú súčasťou cyklistických komunikácií.



„Zdokumentoval napríklad 230 prístreškov, 110 priechodov pre chodcov a cyklistov, 87 závor a 71 mostov, ale aj prejazdy cez koľaje, autobusové zastávky, pramene, cyklistické nabíjačky, stojany a spomaľovače, požičovne bicyklov či kempingy,“ doplnila Jeleňová.



Primárnym účelom pasportu nie je podľa nej navigácia cyklistu v teréne, ale kvalitný manažment z pohľadu územia, teda krajskej samosprávy.