Prešovský kraj zmodernizuje cestu v prihraničnej oblasti s Ukrajinou

Prešov 6. februára (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) zmodernizuje v rámci spolupráce s Ukrajinou úsek cesty medzi obcami Stakčín a Ulič v okrese Snina. Ide o cestu, ktorá vedie k hraničnému priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj. Na ukrajinskej strane budú zrekonštruované dva úseky ciest od štátnej hranice. Zmluvu o národnom spolufinancovaní projektu zo štátneho rozpočtu SR vo štvrtok v Prešove podpísali generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Jaroslav Regec, predseda PSK Milan Majerský a riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.



"Rekonštrukcia cesty bude spočívať vo výmene konštrukčných vrstiev vozovky. V miestach, kde treba doplniť záchytné bezpečnostné zariadenia, sa budú doplňovať krajnice. Budú sa rekonštruovať odvodňovacie priekopy a mostné objekty hlavne na hornej stavbe, kde sa bude meniť izolácia. Na moste pod Starinou budeme zasahovať aj do spodnej stavby. Najzložitejšia časť je na slovenskej strane, a to sú dva mostné objekty, ktoré už majú za sebou zhruba 50 rokov života," vysvetlil Horváth.







S prácami by podľa jeho slov chceli začať v júli, aby stihli približne štyri mesiace prác tohto roku. Predpokladá, že stavba by mohla byť ukončená 1. septembra 2021.



"Celkovo má projekt hodnotu 4,3 milióna eur. Príspevok ENI je 3,7 milióna eur, čiže každý partner má zhruba 1,85 milióna eur. Na našej strane je to rekonštrukcia približne 8,3 kilometra cesty a dva mostné objekty. Na ukrajinskej strane je to 11,5 kilometra a jeden mostný objekt," priblížil Horváth.



"Cieľom programu cezhraničnej spolupráce ENI je vytvoriť spoluprácu a rozvoj regiónov na Ukrajine, ktoré hraničia s členskými štátmi EÚ Slovenskom, Maďarskom a Rumunskom. Je vízia, aby sme v roku 2030 mali vytvorený funkčný cezhraničný kooperatívny región, ktorý bude spolupracujúci a fungujúci. Momentálne je vo finále príprava socioekonomickej analýzy prihraničného územia Slovensko - Ukrajina a Slovensko - Poľsko," povedal Regec.







Podľa starostu obce Ulič Jána Holinku oprava spomínanej cesty regiónu pomôže. "Je to územie, ktoré je trochu odrezané od sveta. Z jednej strany Schengenská hranica, z druhej strany nepriechodné územie a z tretej strany vodárenská nádrž Starina, čiže sme radi, že sa táto cesta ide opravovať. Ide aj o bezpečnosť ľudí, ktorí v tomto území žijú. Stav cesty je naozaj veľmi zlý. Verím, že táto cesta bude jedným z impulzov na to, aby sa znova obnovilo rokovanie o hraničnom priechode Ulič - Zabriď," skonštatoval Holinka.



Majerský poukázal na to, že aj keď sa uvedený región vyľudňuje, má čo ponúknuť. "V sninskom okrese máme Národný park Poloniny, ktorý je zapísaný vo svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO. V rámci iniciatívy Catching-up Regions Európskej komisie (EK), realizovanej v spolupráci so Svetovou bankou sa snažíme tam prilákať nových turistov. Na to, aby cestovný ruch dobre fungoval, sú potrebné cesty. Dnešným dňom sme urobili významný krok na to, aby bola dokončená cesta, do ktorej sa investuje okolo dvoch miliónov eur," skonštatoval predseda PSK Milan Majerský.