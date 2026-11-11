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Prešovský kraj zorganizoval v Tatrách pobyt pre 42 detí z Ukrajiny
Súčasťou skupiny s päťčlenným sprievodom je aj 24 repatriovaných detí, ktoré sa podarilo vrátiť z Ruska na Ukrajinu, ďalšie pochádzajú zo Zakarpatskej oblasti.
Autor TASR
Vysoké Tatry 11. novembra (TASR) - Štyridsaťdva detí z Ukrajiny zasiahnutých vojnou trávi tieto dni na šesťdňovom rekreačnom pobyte v Škole v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej, ktorý štvrtýkrát zorganizoval Prešovský samosprávny kraj (PSK). Súčasťou skupiny s päťčlenným sprievodom je aj 24 repatriovaných detí, ktoré sa podarilo vrátiť z Ruska na Ukrajinu, ďalšie pochádzajú zo Zakarpatskej oblasti. Pobyt im ponúka výlety, spoločné aktivity a možnosť stráviť niekoľko dní mimo prostredia poznačeného vojnovým konfliktom. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
„Z predchádzajúcich ročníkov viem, že tieto deti si u nás najviac cenia niečo, čo my považujeme za samozrejmosť - ticho. Ticho bez sirén, výbuchov a zvukov vojny, ktoré sú pre mnohé z nich každodennou realitou. Každé z týchto detí má za sebou vlastný, často veľmi ťažký príbeh a skúsenosti, ktoré by žiadne dieťa nemalo zažiť. Som rád, že vďaka spolupráci s našimi partnermi môžeme v tejto iniciatíve pokračovať, podať ukrajinským deťom pomocnú ruku a vytvoriť pre ne bezpečné prostredie, z ktorého si odnesú čo najviac pekných spomienok,“ uviedol pri privítaní účastníkov pobytu v školskom zariadení predseda PSK Milan Majerský.
Rekreačný pobyt sa koná od nedele (8. 11.) do piatka (13. 11.) a jeho súčasťou je pestrý program, ktorý deťom približuje prírodné krásy a zaujímavosti regiónu. Priestor dostane aj ukrajinská kultúra a tradície. Jeden deň venujú ukrajinským jedlám a zvykom. O animačný program a tlmočenie sa starajú študentky Prešovskej univerzity. Súčasťou pobytu je aj psychologická podpora.
„Pre deti, ktoré vyrastajú v podmienkach vojny, má aj niekoľko dní strávených v bezpečnom prostredí veľký význam. Môžu spoznávať nové miesta, nadväzovať priateľstvá a zažiť chvíle, ktoré patria k bežnému detstvu. Vážime si, že PSK v tejto iniciatíve pokračuje a vytvára pre ukrajinské deti priestor na oddych a nové zážitky. Takáto pomoc je konkrétnym prejavom solidarity a priateľstva medzi našimi krajinami,“ uviedol pri osobnej návšteve ukrajinských detí v Tatrách veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike Myroslav Kastran.
PSK zabezpečuje dopravu detí a organizáciu pobytu. Významnú časť programu a zážitkov nezištne pomáhajú zabezpečiť sponzori a partneri.
Aktuálny pobyt je pokračovaním iniciatívy PSK z rokov 2023 - 2025, počas ktorých pod Tatrami oddychovalo spolu takmer 200 ukrajinských detí a mladých ľudí prevažne z vojnového územia Ukrajiny.
„Z predchádzajúcich ročníkov viem, že tieto deti si u nás najviac cenia niečo, čo my považujeme za samozrejmosť - ticho. Ticho bez sirén, výbuchov a zvukov vojny, ktoré sú pre mnohé z nich každodennou realitou. Každé z týchto detí má za sebou vlastný, často veľmi ťažký príbeh a skúsenosti, ktoré by žiadne dieťa nemalo zažiť. Som rád, že vďaka spolupráci s našimi partnermi môžeme v tejto iniciatíve pokračovať, podať ukrajinským deťom pomocnú ruku a vytvoriť pre ne bezpečné prostredie, z ktorého si odnesú čo najviac pekných spomienok,“ uviedol pri privítaní účastníkov pobytu v školskom zariadení predseda PSK Milan Majerský.
Rekreačný pobyt sa koná od nedele (8. 11.) do piatka (13. 11.) a jeho súčasťou je pestrý program, ktorý deťom približuje prírodné krásy a zaujímavosti regiónu. Priestor dostane aj ukrajinská kultúra a tradície. Jeden deň venujú ukrajinským jedlám a zvykom. O animačný program a tlmočenie sa starajú študentky Prešovskej univerzity. Súčasťou pobytu je aj psychologická podpora.
„Pre deti, ktoré vyrastajú v podmienkach vojny, má aj niekoľko dní strávených v bezpečnom prostredí veľký význam. Môžu spoznávať nové miesta, nadväzovať priateľstvá a zažiť chvíle, ktoré patria k bežnému detstvu. Vážime si, že PSK v tejto iniciatíve pokračuje a vytvára pre ukrajinské deti priestor na oddych a nové zážitky. Takáto pomoc je konkrétnym prejavom solidarity a priateľstva medzi našimi krajinami,“ uviedol pri osobnej návšteve ukrajinských detí v Tatrách veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike Myroslav Kastran.
PSK zabezpečuje dopravu detí a organizáciu pobytu. Významnú časť programu a zážitkov nezištne pomáhajú zabezpečiť sponzori a partneri.
Aktuálny pobyt je pokračovaním iniciatívy PSK z rokov 2023 - 2025, počas ktorých pod Tatrami oddychovalo spolu takmer 200 ukrajinských detí a mladých ľudí prevažne z vojnového územia Ukrajiny.