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Prešovský kraj zrekonštruoval most v intraviláne obce Jezersko
Pôvodný most bol vybudovaný ešte v roku 1972 ako mostné provizórium z oceľových nosníkov s drevenou mostovkou.
Autor TASR
Jezersko 7. júla (TASR) - Správa a údržba ciest (SÚC) Prešovského samosprávneho kraja (PSK) nedávno ukončila rekonštrukciu mosta v intraviláne obce Jezersko v okrese Kežmarok. Krajskí cestári informovali, že mostný objekt prevádza cestu III/3108 cez potok Závrh.
Pôvodný most bol vybudovaný ešte v roku 1972 ako mostné provizórium z oceľových nosníkov s drevenou mostovkou. „Pre jeho veľmi zlý stavebno-technický stav, klasifikovaný v VI. stupni, bola jeho komplexná rekonštrukcia nevyhnutná,“ zdôvodnila SÚC.
Stavebné práce trvali približne šesť mesiacov a ich celková hodnota dosiahla 245.000 eur. Investícia bola financovaná z rozpočtu PSK.
Pôvodný most bol vybudovaný ešte v roku 1972 ako mostné provizórium z oceľových nosníkov s drevenou mostovkou. „Pre jeho veľmi zlý stavebno-technický stav, klasifikovaný v VI. stupni, bola jeho komplexná rekonštrukcia nevyhnutná,“ zdôvodnila SÚC.
Stavebné práce trvali približne šesť mesiacov a ich celková hodnota dosiahla 245.000 eur. Investícia bola financovaná z rozpočtu PSK.