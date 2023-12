Prešovský kraj zrekonštruoval úsek cesty Malá Domaša - Detrík

Malá Domaša 17. decembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) ukončil rekonštrukciu turisticky vyťaženého úseku cesty medzi Malou Domašou a Detríkom v okrese Vranov nad Topľou. Opravou prešiel takmer kilometer cesty tretej triedy, priľahlá cestná infraštruktúra, 41-ročný most aj niekoľko priepustov. V úseku sa vybudovali i nové priekopy. Celková investícia predstavuje 2,3 milióna eur a PSK ho financoval cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP). TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"V úseku sa od spustenia opráv v lete 2022 doteraz zrekonštruovalo 940 metrov komunikácie, a to prostredníctvom výmeny konštrukčných vrstiev vozovky a úpravy podložia. Opravilo sa i šesť priepustov. Na zabezpečenie odtoku dažďovej vody z vozovky sa na komunikácii vybudovalo 844 metrov nových dláždených priekop. V rekreačnom stredisku Domaša - Dobrá sa zastabilizovalo cestné teleso v mieste nebezpečného zosuvu," uviedla Jeleňová.



Projekt zahŕňal tiež komplexnú rekonštrukciu 41-ročného a 121 metrov dlhého mosta nachádzajúceho sa v extraviláne Malej Domaše, ktorý vedie ponad rieku Ondava.



"Bol zaradený do šiesteho stupňa ohrozenia. Vymenili sa na ňom poškodené mostné závery, zrekonštruovali rímsy a sanáciou prešlo i jeho bezpečnostné zariadenie," doplnila Jeleňová.



Ako dodala, rekonštrukcia cesty priniesla skvalitnenie povrchových vlastností vozovky a stavebno-technického stavu dotknutého úseku i priľahlej infraštruktúry. Prispela tiež k zabezpečeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.