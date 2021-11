Prešovský kraj zrekonštruoval viaceré cesty v Bardejovskom okrese

Bardejov 22. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zrekonštruoval v Bardejovskom okrese viaceré cesty. Ide o 2,38 kilometra dlhý úsek cesty Demjata - Raslavice a úseky Raslavice - Lopúchov, Dukovce - Kuková a cestu v obci Stuľany v celkovej dĺžke viac ako osem kilometrov. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Úsek cesty Demjata - Raslavice mal byť hotový podľa jej slov za 300 dní, pričom zhotoviteľ ukončil práce zhruba o 100 dní skôr.



Okrem odstránenia nevyhovujúceho stavu vozovky sa na úseku urobila zámková dlažba pre peších a zrekonštruovali sa dva mosty - cez Podhorský potok ústiaci do rieky Sekčov a most cez potok Laz ústiaci takisto do rieky Sekčov pred obcou Raslavice. Oba viac ako 30-ročné mosty boli už v zlom stavebnom technickom stave. Zároveň sa na úseku zrekonštruovalo šesť cestných priepustov, ďalší sa musel odstrániť a nanovo vybudovať.



Celkové náklady na túto rekonštrukciu predstavujú 2,3 milióna eur, pričom viac ako 631.000 eur financoval PSK z vlastných zdrojov, zvyšné výdavky boli spolufinancované z európskych zdrojov v rámci programu Interreg.



"Ukončili sme rekonštrukciu významného úseku, ktorý sa roky len plátal. Oprava výmoľov však nemohla byť dlhodobým riešením, keďže ide o frekventovanú cestu smerujúcu k našim poľským susedom," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Hotové sú už aj práce v rámci projektu "Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor". V rámci nich bol zrekonštruovaný úsek Raslavice – Lopúchov v dĺžke viac ako 1,6 kilometra a cesta v obci Stuľany a tiež úsek Dukovce – Kuková v dĺžke viac ako 6,4 kilometra.



Okrem toho bol zrekonštruovaný takmer 40-ročný most v obci Želmanovce a 66-ročný most v obci Kuková. V obci Lopúchov a Stuľany sa urobila stabilizácia zosuvu pod cestou. Zároveň bolo zrealizované osvetlenie priechodu pre peších v obci Raslavice, Stuľany, Dukovce, Želmanovce a Kuková.



Celkové náklady na modernizáciu týchto úsekov predstavujú viac ako 3,2 milióna eur, pričom PSK zabezpečil financovanie z vlastných zdrojov vo výške viac ako 855.000 eur, zvyšok bol spolufinancovaný z európskych peňazí v rámci programu Interreg.