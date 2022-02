Prešovský kraj zriadil infolinku, e-mail a aktualizoval web o COVID-19

Prešov 10. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravil v súvislosti s rastúcim počtom pozitívnych prípadov vo svojich okresoch viaceré opatrenia, ktoré môžu prispieť k liečbe ochorenia COVID-19 v domácom prostredí. Najnovšie vydal Manažment Covid-19 pozitívneho pacienta, ktorý zaslal všetkým zdravotníckym zariadeniam a ambulanciám v kraji. V súvislosti so silnejúcou vlnou omikronu zaktualizoval tiež svoju podstránku o COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Manuál s odporúčaniami pri novom koronavíruse bol rozposlaný do všetkých 240.000 domácností na území kraja. Zriadená bola tiež nová infolinka kraja 051/70 81 777, ktorá funguje denne vrátane víkendov od 8.00 h do 18.00 h a zodpovedá na otázky verejnosti o ochorení COVID-19, liečbe, ale aj nedostupnosti ošetrujúcich lekárov.



"Infolinku, ktorú sme zriadili, môžu využívať aj tí, ktorí sa nedovolajú z rôznych i objektívnych dôvodov svojmu všeobecnému lekárovi, čo považujeme za absolútnu prioritu," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Ako ďalej povedal, systém je nastavený tak, že na základe výzvy kraj nedostupných obvodných lekárov po svojej linke vyzýva, aby kontaktovali svojich pacientov do 24 hodín, aby si overili ich zdravotný stav, prípadne presmeruje pomoc na funkčnú zastupujúcu ambulanciu. Okrem infolinky kraj zriadil aj podporný e-mail covid@psk.sk.



PSK pripravil i desaťstranový manuál s manažmentom COVID-19 pozitívneho pacienta, ktorý je určený pre približne 1500 lekárov v 2600 zdravotníckych zariadeniach na území Prešovského kraja.



V súčasnosti už prebehla distribúcia tlačeného manuálu do všetkých približne 300 ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých na území kraja. V elektronickej verzii ju dostalo celkovo viac ako 4000 zdravotníkov. Dostupný je aj na webovom sídle PSK, na podstránke www.vucpo.sk/koronavirus, ktorá prešla v uplynulých dňoch aktualizáciou.



"Webová stránka prináša dôležité materiály, zamerané na odporúčania pri liečbe ochorenia v domácom prostredí, taktiež po jeho liečbe v prípade prevládajúcich ťažkostí. Ak sa napríklad rodič dieťaťa nevie dovolať jeho lekárovi, pomoc môže hľadať na stránke pediatridetom.sk, kde nájde okrem iného i manuály triedenia zdravotného stavu dieťaťa," spresnila Zuzana Sabolová poverená vedením odboru zdravotníctva Úradu PSK.



Webové sídlo kraja obsahuje tiež informácie o dostupnosti mobilných odberových miest aktívnych v kraji, lekárenskej pohotovosti, či o vybavení pandemickej OČR a PN.