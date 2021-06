Prešovský kraj zriadil nadačný fond pre krízové situácie

Na archívnej snímke požiar bytového domu 6. decembra 2019 v Prešove. Foto: TASR - František Iván

Prešov 23. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zriadil Nadačný fond Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových situácií v kraji. Otvorený je všetkým miestnym samosprávam na území PSK. Samotná krajská samospráva prispela do fondu sumou vyše 82.600 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.Ako povedala, Nadačný fond Nadácie PSK pre podporu rodiny je smerovaný na pomoc ľuďom pri mimoriadnych udalostiach a živelných pohromách. Účel a spôsob jeho napĺňania pomenovalo Memorandum o partnerstve a spolupráci Nadácie PSK pre podporu rodiny a PSK, ktoré v pondelok (21. 6.) na zasadnutí Zastupiteľstva PSK odobrili krajskí poslanci.uviedol predseda PSK Milan Majerský. Ako doplnil, príkladom takto podanej pomocnej ruky bola mimoriadna udalosť po výbuchu bytovky na Mukačevskej ulici v Prešove v decembri 2019.uviedol Majerský.Kraj a zúčastnené mestá a obce prispejú do fondu pre rok 2021 sumou 0,10 eura na občana, a to na základe údajov Štatistického úradu SR, ktoré tvoria podklad pre určenie výšky podielových daní pre konkrétnu samosprávu na príslušný kalendárny rok. Vklad PSK, ktorý krajskí poslanci aktuálne schválili, je tak vo výške 82.624,40 eura.Memorandum určuje aj finančnú pomoc pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci, ktorá pristúpi k memorandu a vloží vklad do fondu. V prípade mimoriadnej situácie o príspevkoch bude rozhodovať Správna rada Nadácie PSK pre podporu rodiny. Celkový maximálny úhrn príspevkov pre občanov danej samosprávy za príslušný kalendárny rok pritom môže dosiahnuť desaťnásobok ročného vkladu obce.Termín prihlásenia sa samospráv k memorandu a zaplatenia príspevku do nadačného fondu pre rok 2021 je stanovený do 30. septembra 2021. Aktuálne sa k iniciatíve hlásia desiatky miest a obcí Prešovského samosprávneho kraja.