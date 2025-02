Prešovský kraj zvolal mimoriadnu poradu v téme bezpečnosti na školách

Prešov 27. februára (TASR) - Usmernenie, ako by mali školské zariadenia v prípade rizikových situácií postupovať, má byť výstupom mimoriadnej porady riaditeľov stredných škôl kraja, cirkevných a súkromných škôl pôsobiacich na jeho území. V stredu (26. 2.) ju zorganizoval Prešovský samosprávny kraj (PSK). Stretnutie s účasťou odborných podporných tímov, políciou, ale aj psychológmi a sociálnoprávnou ochranou detí sa zameralo na krízové situácie na školách a na ich bezpečie. Ako TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, na porade sa zúčastnilo približne 200 účastníkov.



Na neformálnom stretnutí sa okrem vedenia stredných škôl zúčastnili zástupcovia polície, prokuratúry, centra poradenstva a prevencie, občianskeho združenia IPčko, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ústredia práce, ako aj školského inšpekčného centra.



"Kľúčová je prevencia a naša vzájomná spolupráca pri budovaní bezpečného a podporného školského prostredia. Ak budeme spolupracovať, osudy našich detí budú v dobrých rukách. Musíme si totiž uvedomiť, že v školách je potrebné neustále pracovať na zručnostiach zvládania krízových situácií a na vzťahoch. Rovnako je dôležité podporovať budovanie zdravých postojov vrátane dôslednejšej starostlivosti o duševné zdravie žiakov a študentov," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Porada konkrétne priblížila pojmy ako emocionálne a fyzické bezpečie, pozície preventistu či kontaktného policajta, ako a v ktorej situácii sa podáva trestné oznámenie, kedy je potrebné kontaktovať sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu a previedla kompetenciami jednotlivých orgánov štátnej správy. Poukázala aj na dôležitosť metodických usmernení pre členov školských podporných tímov i na kvalitné nastavenie práce učiteľov s triedou.



"Práve preventívne programy výraznou mierou ovplyvňujú bezpečnosť na školách. Na ich dôležitosť poukazujú aj zistenia Štátnej školskej inšpekcie, podľa ktorej až pätina žiakov nerada chodí do školy a izoluje sa od spolužiakov, 15,3 percenta žiakov sa na škole necíti bezpečne, 41,5 percenta potvrdilo nevhodné správanie v školách, 16,2 percenta zažilo šikanovanie a 7,3 percenta kyberšikanu," priblížila Jeleňová.



Zrealizované mimoriadne stretnutie pod taktovkou PSK, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenia podpory ochrany detí pred násilím v Prešove a občianskeho združenia IPčko má priniesť aj konkrétne výsledky. Ide o usmernenie, ako by mali školy a školské zariadenia postupovať v prípade prevencie a riešenia rizikových situácií. Zároveň boli v spolupráci s koordinátormi ochrany detí pred násilím spracované kontakty pomoci pre jednotlivé okresy. PSK zároveň plánuje zavádzať školenia v krízovom manažmente a do konca tohto roka v ňom vyškoliť vyše desiatky stredných škôl kraja.