Prešovský kraj zvýšil výdavky na opravy ciest

Prešov 19. októbra (TASR) – Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom pondelkovom (18. 10.) zasadnutí schválili zvýšenie výdavkov do rekonštrukcií ciest spolu o 840.000 eur. Putovať majú na dofinancovanie rekonštrukcie okresnej hranice Svidník – Mičakovce a tiež na odstraňovanie povodňových škôd na území kraja. Zastupiteľstvo tiež odobrilo zámer krajského úradu rozšíriť sieť strategicky významných účelových komunikácií, ktoré podliehajú bežnej údržbe.



Rekonštrukčné práce na úseku cesty na hranici okresu Svidník v Mičakovciach s predpokladanými nákladmi za stavbu v sume viac ako 814.000 eur začal zhotoviteľ realizovať v máji. "V mesiacoch júl, august 2021 avizoval zhotoviteľ nepredvídateľné stavebné práce, ktoré projektová dokumentácia z roku 2016 neriešila," uvádza dôvodová spáva k schválenému materiálu s tým, že od tej doby tiež došlo "k značnému zhoršeniu stavebno-technického stavu", ktoré si vyžaduje dofinancovanie projektu. Ako potrebné práce navyše sa preukázali výmena podložia cestnej komunikácie, zmena technického riešenia viacerých mostných objektov, problémom sú tiež "obrovské trhliny" na jednom z klenbových priepustov. Hodnota nadlimitných výdavkov by nemala presiahnuť 300.000 eur.



Zvýšenie výdavkov o spolu 540.000 eur požadovala od kraja aj Správa a údržba ciest (SÚC) PSK na opravy mostov a ciest III. triedy po augustových povodniach. Odstraňovanie povodňových škôd a havarijných stavov na cestách III/3481 Snakov a III/3482 Hrabské si vyžiada náklady vo výške 533.000 eur, 7000 eur zo svojho bežného rozpočtu tiež SÚC PSK minie na odstraňovanie "ostatných povodňových škôd" v okrese Bardejov.



Z dôvodu významných rekreačných, turistických a športových cieľov tiež krajskí poslanci zaradili do bežnej údržby viacero účelových komunikácií. Ide napríklad o úsek cesty v obci Bžany v okrese Stropkov pri rekreačnej oblasti Domaša – Valkov, odbočku v obci Ždiar v okrese Poprad vedúcu k parkovisku pod Bachledovou dolinovou či úsek v obci Štrba vedúci do lyžiarskeho strediska na Štrbskom plese. "Tieto strediská výrazne ovplyvňujú aj cestnú dopravu a cestnú sieť svojimi nárokmi na premiestňovanie obyvateľstva," ozrejmila dôvodová správa.