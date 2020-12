Prešovský mestský úrad bude od pondelka zatvorený

Prešov 19. decembra (TASR) - Prešovský mestský úrad bude od pondelka (21. 12.) do 8. januára 2021 pre verejnosť okrem výnimiek zatvorený. Dostupná bude iba matrika a klientske centrum v priestoroch budovy na Jarkovej 26, a to v skrátenom pracovnom čase od 8.00 do 11.00 h, každý pracovný deň okrem štvrtkov. Informovala o tom radnica mesta.



V rovnakom skrátenom čase bude fungovať aj hlavná podateľňa v budove na Hlavnej 73 každý pracovný deň vrátane štvrtkov. K preberaniu podaní doručovaných na mestský úrad bude slúžiť schránka umiestnená na tejto adrese. V dňoch 23. a 31. decembra bude mestský úrad kompletne zatvorený z dôvodu zníženia mobility obyvateľstva a v rámci preventívnych opatrení pred šírením ochorenia COVID-19.



Pokladňa mestského úradu bude pre verejnosť zatvorená počas celého obdobia do 8. januára, a to vzhľadom na vládou zavedený tzv. lockdown spojený so zákazom vychádzania. Stavebný úrad v tomto období zrealizuje len tie konania, na ktoré sa vzťahuje výnimka zo zákazu vychádzania, respektíve tie, ktoré sú plánované na mieste stavby, napríklad kolaudačné povolenia.



"Všetkým obyvateľom odporúčame, aby zvážili potrebu návštevy úradu a uprednostnili telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu," uviedol hovorca mesta Vladimír Tomek.