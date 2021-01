Prešovský mestský úrad funguje až do odvolania v obmedzenom režime

Prešov 25. januára (TASR) - Prešovský Mestský úrad (MsÚ) je pre verejnosť k dispozícii až do odvolania v obmedzenom režime. Radnica odporúča občanom, aby uprednostnili telefonickú a e-mailovú komunikáciu. TASR o tom informovala tlačová referentka Lenka Šitárová.



"Občanom je dostupná iba matrika a klientske centrum v priestoroch budovy na Jarkovej ulici, a to v skrátenom pracovnom čase od 08.00 do 11.00 h iba v pondelky, stredy a piatky. Z dôvodu zníženia mobility obyvateľstva a v rámci preventívnych opatrení pred šírením vírusového ochorenia COVID-19 je vstup do klientskeho centra umožnený vždy len jednej osobe. Hlavná podateľňa v budove radnice na Hlavnej ulici funguje v štandardnom režime od 08.00 do 14.00 h každý pracovný deň. K preberaniu podaní doručovaných na mestský úrad slúži schránka umiestnená na Hlavnej ulici," uviedla Šitárová.



Pokladňa MsÚ je počas zákazu vychádzania pre verejnosť zatvorená. Dane a poplatky môžu občania zaplatiť poštovou poukážkou alebo prostredníctvom internetbankingu. Bližšie informácie sú uvedené na webstránke mesta www.presov.sk.



"Všetkým obyvateľom odporúčame v záujme ochrany verejného zdravia komunikovať s mestským úradom telefonicky alebo e-mailom," doplnila Šitárová. Kontakty na jednotlivých pracovníkov nájdu obyvatelia rovnako na webstránke mesta.