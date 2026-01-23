< sekcia Regióny
Prešovský odštartoval participatívne rozpočty na svojich školách
Aby túto úlohu zvládli čo najlepšie, absolvovali školskí koordinátori a členovia školských parlamentov zapojených škôl vo štvrtok (22. 1.) školenie na Úrade PSK.
Autor TASR
Prešov 23. januára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) chce prerozdeliť viac ako 20.000 eur na participatívne rozpočty stredných škôl, ktoré zriaďuje. Konkrétne vo svojom pilotnom ročníku participatívneho procesu, ktorý zavádza v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, by mal podporiť viac ako 20 škôl kraja finančným príspevkom 1000 eur. Využijú ho na realizáciu projektov, ktoré prispejú k skvalitneniu školského prostredia. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Participatívne rozpočty nám už niekoľko rokov veľmi dobre fungujú vo verejnom priestore. A určite je vhodné zavádzať ich aj medzi mladých ľudí, pretože tak získavajú reálnu možnosť spolurozhodovať a bojovať o časť financií vyčlenených na zlepšenie života na škole, ale zároveň rozvíjajú svoju finančnú gramotnosť, tímovú spoluprácu, kritické myslenie a v neposlednom rade prijímajú zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Chceme podporovať angažovanosť mladých vo veciach verejných, chceme, aby boli vo verejnom priestore čo najviac aktívni. Vidíme v nich obrovský potenciál a obrovskú silu i chuť meniť prítomnosť i našu budúcnosť k lepšiemu,“ vysvetlil dôležitosť podpory predseda PSK Milan Majerský.
V pilotnom ročníku by mohli svoj projekt konkrétne realizovať žiaci zo siedmich škôl z okresu Prešov, zhodne z troch škôl z okresov Bardejov, Humenné a Levoča, z dvoch stredných škôl z Kežmarského okresu a taktiež školy z okresov Poprad, Snina, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov nad Topľou. Ide o školy, ktoré splnili prihlasovacie podmienky a podali prihlášky do projektu.
Zapojené školy si prejdú celým participatívnym procesom od navrhnutia vlastného projektu, pričom nemusí byť len jeden, cez diskutovanie o využití rozpočtu, neskôr samotného školského hlasovania za naj projekt až po samotné finále, ktorým bude jeho uskutočnenie. Svoje projekty by pritom mali realizovať už v priebehu tohto roka.
Aby túto úlohu zvládli čo najlepšie, absolvovali školskí koordinátori a členovia školských parlamentov zapojených škôl vo štvrtok (22. 1.) školenie na Úrade PSK. Aj s účasťou zástupcov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý participatívne rozpočty v prostredí škôl metodicky zastrešuje, ako i zástupcov Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM). PSK im zároveň načrtol možnosti spolupráce s väčšou víziou. Vidí ju v projekte Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného potenciálu PSK (ASIE), cez ktorý má ambíciu podporovať inovácie a rozvoj startupov v území.
