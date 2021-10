Prešovský okres môže podľa radnice čoskoro prejsť do inej farby

Prešov 1. októbra (TASR) - Farba prešovského okresu v rámci COVID automatu sa môže podľa radnice už čoskoro znížiť o jeden stupeň. V Prešovskom okrese je aktuálne 63,5 % plne zaočkovaných ľudí vo veku nad 50 rokov. Ako uviedol hovorca mesta Vladimír Tomek, pri dosiahnutí 65 percentnej hranice sa stupeň rizikovosti v okrese zníži o jeden stupeň smerom nadol.



"Počty ľudí infikovanych ochorením COVID-19 postupne rastú aj v našom meste. Prešovský okres sa v rámci COVID automatu aktuálne nachádza v červenej farbe, avšak najvýraznejším obmedzeniam sa môžeme jednoducho vyhnúť. Stačí, ak sa v rámci nášho okresu dá zaočkovať ešte 900 ľudí vo veku nad 50 rokov. Dosiahneme tak hranicu zaockovanosti 65 percent a Prešov nebude zaradený do farieb, ktore budú mať za nasledok ďalšie obmedzovanie fungovania prevadzok, usporadúvania podujati aj pohybu osôb," uviedol Tomek.



Po prekročení hranice 65 percent plne zaočkovaných ľudí nad 50 rokov sa podľa jeho slov prešovský okres zároveň vyhne prípadnému prechodu do čiernej farby.



"V praxi to znamená napríklad to, že nebude potrebné zatvárať gastroprevádzky a nenastane najhorší scenár, ktorý sme zažili počas druhej vlny pandémie," doplnil Tomek a apeloval na ľudí, aby neváhali a dali sa zaočkovať.