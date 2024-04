Prešovský primátor avizuje stiahnutie bodu o hazarde

Prešov 22. apríla (TASR) - Bod programu týkajúci sa návrhu všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia herní na území mesta Prešov primátor mesta František Oľha plánuje stiahnuť zo stredajšieho (24. 4.) rokovania mestského zastupiteľstva. Týkal sa povolenia prevádzkovania kasín v meste. Primátor o tom informoval na pondelňajšom brífingu.



Pôvodne mal byť podľa neho kompromisným riešením zánik herní na základe v minulosti prijatého VZN a po novom vytvorenie priestoru pre fungovanie troch až štyroch kasín v meste. "Do rozpočtu mesta by to prinieslo viac ako 300.000 eur na poplatkoch z prevádzky kasín. Bolo to praktické a pragmatické rozhodnutie, ako urobiť poriadok s hazardom, ale zároveň neohroziť financovanie mesta Prešov," povedal s tým, že napokon navrhne stiahnuť bod z rokovania zastupiteľstva. Chce totiž diskutovať s obyvateľmi.



"Pôjdeme medzi občanov do mestských častí, a preto rokovať o tomto návrhu v stredu by bolo neuvážené a úplne zbytočné. Na základe týchto debát a diskusií uvidíme, ako ďalej. Bude treba tiež povedať, že bavíme sa tu aj zhruba o 150 až 200 pracovných príležitostiach. Okrem všetkých ostatných aspektov sa bavíme tiež o tom, že centrum mesta permanentne vymiera. Herne ho určite neobnovujú, len špatia, ale kasína, ktoré by boli nejakým predsa len kultúrnejším priestorom na tieto aktivity ľudí, ktorí na to majú, tak vytvárajú priestor aj na to, aby centrum mesta úplne nevymrelo," vysvetlil Oľha.



Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) v pondelok v Prešove na tlačovej konferencii odmietlo rušenie platného zákazu herní a kasín na území mesta Prešov. Zákaz herní a kasín prijalo podľa hnutia Mestské zastupiteľstvo v Prešove v roku 2021 pod vedením vtedajšej primátorky, dnes poslankyne NR SR a VÚC za KDH Andrey Turčanovej aj v reakcii na najpočetnejšiu petíciu občanov v histórii mesta. Celkovo 17.357 občanov sa vyjadrilo proti hazardu v meste.