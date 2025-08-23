< sekcia Regióny
Prešovský rekreačný areál Delňa žije tento víkend hudbou
Prvému dňu nakoniec prialo aj počasie, keď dážď ustúpil až pred prvými vystúpeniami.
Autor TASR
Prešov 23. augusta (TASR) - Prešovský rekreačný areál Delňa je tento víkend miestom festivalu Helfest, ktorý organizuje známa prešovská kapela Heľenine oči. Na štyroch pódiách sa v priebehu dvoch dní predstavia viac ako tri desiatky interpretov a skupín. Prvému dňu nakoniec prialo aj počasie, keď dážď ustúpil až pred prvými vystúpeniami.
V programe prvého dňa (piatok 22. 8.) dominovali dve popredné slovenské skupiny Tublatanka a Desmod. V prípade Tublatanky viacerí fanúšikovia boli prekvapení, keď na pódium vystúpilo až päť muzikantov.
„Máme špeciálny playlist, pretože za mňa hrajú dvaja gitaristi, keďže som si 30. januára zlomil ruku a doteraz nemôžem hrať na gitaru, čo ma veľmi mrzí. Nijak sa neposúva tá moja liečba ruky. Tí gitaristi sú vlastne naši technici, každý z nich má vlastnú rockovú kapelu a nacvičili celý playlist Tublatanky,“ uviedol pre TASR líder Martin Ďurinda a dodal: „Naše leto je veľmi pracovné, čo sa tešíme, odohrali sme množstvo koncertov, do konca leta máme ešte dva, v Prešove a Břeclavi. Potom sú septembrové. októbrové, novembrové koncerty, ale menej ako v lete. Album Uprostred chaosu rezonuje a má pozitívne ohlasy, čo sa celá kapela veľmi tešíme. Myslím, že sme prichystali naozaj dobrý album po inštrumentálnej stránke, zároveň má dobrý zvuk a myslím že hudobný materiál je dobrý. Naši fanúšikovia ten hudobný materiál ocenili. Ono je to čoraz ťažšie pre staršiu kapelu presvedčiť tých starých fanúšikov, ale aj nových, že kapela dokáže spraviť ešte fakt niečo dobré a že to má dlhodobú hodnotu.“
Tublatanka je na scéne 43 rokov a playlist zostavila z celého obdobia, boli medzi nimi skladby Znamenie osudu, Skúsime to cez vesmír, Môj starý dobrý kabát, Láska drž ma nad hladinou, Loď do neznáma, Fénix bez krídel, Dobrí priatelia a na záver Pravda víťazí.
Medzi úspešné kapely patrí aj Desmod, ktorý je na scéne od roku 1996. V ankete Slávik získali sedem zlatých sošiek, iba o jednu menej ako legendárny Elán. Okrem rokmi overených hitov ponúkli aj nové skladby Chcem viac či Cesta za snom a na záver To nie je možné.
„Leto máme hektické, to hovoríme už neviem koľký rok, hráme Nitru a to je náš krásny Labyrint fest. Je to asi päť rokov a my tam hráme každý rok, vždy tam donesieme nejakých hostí, bol s nami Drupi, Ivan Mládek, mali sme tam Ega, Majselfa, teraz prídu East 17, robia parádnu šou a nám sa veľmi páčili,“ povedal pre TASR líder Mário Kuly Kollár.
