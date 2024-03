Prešovský samosprávny kraj aktualizuje Kostrovú sieť pre cyklistov

Prešov 14. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) pracuje na aktualizácii Kostrovej siete cyklistických komunikácií. V minulom roku spoločne so Správou a údržbou ciest (SÚC) PSK zorganizoval v regiónoch dve kolá stretnutí so zástupcami miest a obcí. Tí sa spoločne venovali čo najpresnejšiemu zakresleniu Kostrovej siete. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Okrem toho podľa jej slov hovorili o systematickej a efektívnej spolupráci v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky. Zástupcovia kraja predstavili účastníkom stretnutia kostrovú sieť, klasifikáciu stavu rozpracovanosti jednotlivých úsekov, formu dozberu a tiež aktualizáciu údajov konkrétnych úsekov.



"Aktualizácia kostrovej siete sa týka katastrov vyše 200 obcí, pričom väčšia časť pozvaných zástupcov samospráv sa stretnutí zúčastnila. Kraj má ambíciu v komunikácii so samosprávami pokračovať a doplniť údaje aj tam, kde doposiaľ chýbali. Aktualizácia Kostrovej siete má totiž slúžiť ako územnoplánovací podklad pre zmeny a doplnky v územnom pláne PSK. Po úprave územného plánu môže vo viacerých regiónoch začať proces efektívnejšieho plánovania a realizácie siete cyklistických komunikácií," uviedla Lehotská.



Ide o dokument, ktorý bol vypracovaný koncom roka 2018 a zahŕňa desať hlavných cyklistických vetiev v pôvodnom rozsahu 840 kilometrov. Okrem Eurovela 11 je to vetva P1 Vysoké Tatry, P2 Tatry - Pieniny, P3 Levočská, P4 Čergovská, P5 Vranovská, P6 Šarišská, P7 Dukla - Domaša, P8 Bukovská a P9 Zemplín - Poloniny.



"Týchto desať hlavných cyklistických vetiev má zabezpečiť prepojenie najvýznamnejších turistických destinácií na území kraja s napojením na turistické ciele susedných krajov (Košický a Žilinský kraj) a štátov (Ukrajiny, Poľska a Maďarska). Zohľadňovať má pritom aj napojenie na miestne cykloturistické trasy a pripojovacie úseky dopravnej obslužnosti sídel," povedala Lehotská.



Základnú os siete v Prešovskom kraji má tvoriť medzinárodná diaľková cyklotrasa Eurovelo 11, ktorá bude prechádzať krajom v dĺžke vyše 140 kilometrov. Na jej výstavbe pracuje PSK v spolupráci so SÚC PSK. Pri Kostrovej sieti ponúkne kraj obciam a mestám technickú a finančnú pomoc prostredníctvom svojich dotačných výziev.