Prešovský samosprávny kraj chystá skvalitnenie elektronických služieb

Prešov 15. mája (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) má ambíciu zefektívniť využívanie poskytovaných elektronických služieb. Skvalitniť ich chce cez projekt modernizácie integrovaného informačného systému, vstup do ktorého odobrili krajskí poslanci na májovom zasadnutí. Pri financovaní projektu skvalitnenia eGov služieb si chce kraj pomôcť nenávratným finančným príspevkom z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 914.000 eur aj vlastnými zdrojmi, ktoré sú na úrovni 79.500 eur. Celkový rozpočet projektu presahuje hranicu 994.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Hlavným cieľom zámeru PSK má byť zrýchlenie a zefektívnenie jej e-služieb a interných procesov. Dosiahnuť to chce modernizáciou kľúčových informačných systémov. Od projektu konkrétne očakáva skvalitnenie digitalizácie, a to podporením tvorby a zavádzania inovatívnych riešení. Tie v prvom rade podľa Jeleňovej skvalitnia komunikáciu občanov a podnikateľov s verejnou správou. Zároveň vďaka automatizácii znížia ich administratívnu záťaž a manuálne činnosti.



„Zmodernizovaný integrovaný informačný systém verejnosti taktiež umožní ľahší prístup k potrebným údajom a službám. PSK v tomto smere vytvorí centrálnu integračnú platformu ako operatívne dátové úložisko. Zabezpečí plynulú a efektívnu komunikáciu medzi všetkými agendovými systémami a konzistentnosť poskytovaných služieb naprieč kanálmi,“ uviedla Jeleňová.



Projekt podľa jej slov prinesie intuitívnejší prístup k údajom. Verejnosť sa bude môcť lepšie orientovať v systéme a rýchlejšie vybavovať úradné podania. „Modernizácia sa pritom dotkne aj správy dokumentov, samotnej registratúry úradu, teda evidencie prijatých a vytvorených dokumentov či podpisového portálu. Prevádzkovaná bude na infraštruktúre PSK a koncovým používateľom ponúkne možnosť elektronického podpisovania dokumentov aj ich overovanie,“ doplnila Jeleňová.



PSK plánuje pri implementácii moderných technológií a nástrojov použiť najnovšie verzie nástrojov určených na správu, sledovanie a spracovanie dokumentov i manažment pracovných procesov. S realizáciou projektu počíta v období od júla tohto roku až do júna 2026 s dobou jeho udržateľnosti nasledujúcich päť rokov.