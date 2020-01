Prešovský samosprávny kraj hľadá nového hlavného kontrolóra

Prešov 14. januára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) hľadá hlavného kontrolóra. Záujemcovia môžu posielať prihlášky do 24. januára. Krajskí poslanci schválili vyhlásenie jeho voľby na svojom poslednom zastupiteľstve. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Dosluhujúcemu hlavnému kontrolórovi Jozefovi Hudákovi, ktorý je vo funkcii od roku 2014, zaniká funkčné obdobie 19. februára. Prešovský samosprávny kraj (PSK) preto vyhlásil deň konania voľby hlavného kontrolóra PSK.



"Krajskí poslanci budú voliť hlavného kontrolóra tajným hlasovaním na svojom prvom zasadnutí zastupiteľstva v tomto roku, a to 10. februára. Každý kandidát, ktorý splní podmienky, môže v deň konania voľby vystúpiť v zastupiteľstve so svojím príspevkom v časovom rozsahu maximálne päť minút," uviedla Heilová.



Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra PSK musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právnického alebo technického smeru. Všetky požadované dokumenty musia záujemcovia zaslať na adresu úradu do 24. januára do 14.30 h. Bližšie informácie nájdu na webovej stránke kraja www.vucpo.sk v sekcii voľba hlavného kontrolóra.