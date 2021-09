Prešovský samosprávny kraj najbližší víkend očkovať nebude

Prešov 9. septembra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) najbližší víkend (11. - 12. 9.) svoje veľkokapacitné očkovacie centrá ani očkovacie miesta v obchodných centrách neotvorí. Pozastavená je tiež výjazdová očkovacia služba. Dôvodom je príprava na návštevu pápeža Františka na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu PSK Daša Jeleňová s tým, že počas ďalšieho víkendu budú krajskí zdravotníci očkovať opäť už aj na ulici, tentoraz v Humennom.



"Krajská samospráva sprístupní očkovanie proti novému koronavírusu pre všetkých záujemcov až v závere nasledujúceho týždňa a víkendu (17. – 19. 9.), a to bez potrebnej registrácie, prípadne s registráciou cez vlastný portál psk-ockovanie.sk," uviedla s tým, že k dispozícii bude jednodávková vakcína Janssen. Kraj ňou bude opäť očkovať v obchodných centrách v Prešove a Poprade a tiež prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby v obciach, individuálne aj v domácnostiach.



Očkovanie na ulici sa od piatka 17. do nedele 19. septembra uskutoční v meste Humenné v spolupráci s miestnou samosprávou. "Vakcinačné tímy PSK budú v čase od 10.00 do 17.00 h pripravené zaočkovať všetkých záujemcov o vakcínu proti koronavírusu pred Zimným štadiónom na Chemlonskej ulici vedľa nákupného parku," konkretizovala Jeleňová s tým, že v prípade nepriaznivého počasia sa očkovanie presunie do priestorov štadióna. Kraj má na tento účel k dispozícii pre všetky tri očkovacie dni spolu 1000 jednodávkových vakcín Janssen.



PSK prostredníctvom svojej očkovacej služby zaočkoval už takmer 196.000 vakcín proti ochoreniu COVID-19, pričom 20.000 vakcín podala krajská výjazdová očkovacia služba priamo v obciach kraja, obchodných centrách, výrobných spoločnostiach a z ulice. "Po zadefinovaní pravidiel očkovania treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu je kraj pripravený spustiť tretie preočkovanie vo svojich veľkokapacitných centrách," dodala Jeleňová.