Prešovský samosprávny kraj ocenil osobnosti regiónu a inštitúciu

Prešov 12. decembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) už po dvadsiatykrát ocenil významné osobnosti a kolektívy, ktoré prispeli k rozvoju regiónu doma i za jeho hranicami. Najvyššie krajské ocenenie Cenu PSK a Cenu predsedu PSK za rok 2024 udelil v sociálnej, kultúrnej, regionálnej i cezhraničnej sfére. Odovzdávanie cien, ktoré si prevzalo šesť osobností a jedna inštitúcia sa uskutočnilo vo štvrtok v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Som veľmi rád, že aj dnes sme mohli vzdať hold tým, ktorí dosiahli výnimočné veci a posúvajú hranice možného, robia náš svet lepším, krajším a empatickejším. Právom si zaslúžia toto ocenenie i náš obdiv. Aj vďaka nim je totiž náš kraj miesto, kde žijú šikovní, talentovaní a inšpiratívni ľudia," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Medzi ocenenými je kňaz a sprievodca vo Svätej zemi Ján Majerník. Pútnikov však sprevádza po celom svete. Cenu PSK si prevzal za dlhoročnú duchovnú starostlivosť a obetavú službu pútnikom do Svätej zeme.



Ďalším laureátom Ceny PSK za rok 2024 je Norbert Frank, majiteľ salaša u Franka v Starej Ľubovni. Ocenený bol za celoživotnú oddanú a tvorivú činnosť v oblasti gastronómie v Prešovskom kraji a na Slovensku.



Zastupiteľstvo PSK udelilo najvyššie krajské ocenenie aj Ondrejovi Maradíkovi in memoriam, a to za odvahu a obetavosť s nasadením vlastného života zachraňovať nespravodlivo prenasledovaných. Počas vojny totiž pomáhal s rodinou ukrývať židovských mladých mužov, za čo bol zatknutý gestapom a odvlečený do koncentračného tábora, kde zomrel.



Nositeľom Ceny PSK je aj dlhoročný cezhraničný partner, Malopoľské vojvodstvo. Ocenený bol za dlhoročné priateľstvo a partnerstvo, mimoriadnu angažovanosť pri rozvoji cezhraničnej spolupráce, humanitárnu pomoc a intenzívnu podporu pri budovaní prosperity oboch prihraničných území.



Svoje ocenenia za rok 2024 udelil aj predseda PSK Milan Majerský. A to Vladimírovi Palšovi, odborníkovi v poľnohospodárstve, ktorý je známy viacerými inováciami. Ocenil jeho výnimočné výsledky a zásluhy dosiahnuté v oblasti poľnohospodárstva v Prešovskom kraji a na Slovensku.



Cenu predsedu PSK si odniesla aj zakladateľka Centra Svetielko Mária Šárossyová, ktorej sa podarilo pomôcť už viac ako 650 klientom z celého Slovenska. Centrá pre deti so zdravotným postihnutím založila okrem Prešova aj v Bratislave, Trenčíne a Žiline. Ocenenie si vyslúžila za neúnavnú obetavú prácu v službe zdravotne znevýhodneným v Prešovskom kraji a na Slovensku.



Posledným laureátom je výtvarník Vladimír Ossif, ktorého umelecké diela sú dnes súčasťou významných svetových zbierok, v múzeách a galériách v Paríži, Prahe, Madride či v Ženeve. Posledných desať rokov tvorí a žije na Kube. Cenu mu udelili za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a mimoriadnu reprezentáciu na Slovensku aj v zahraničí.