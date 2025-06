Prešovský samosprávny kraj odkúpi Bosákovu banku za 2,9 milióna eur

Prešov 23. júna (TASR) - Prešovskí krajskí poslanci na svojom pondelkovom zasadnutí schválili kúpu 80-percentného spoluvlastníckeho podielu v historickej budove Bosákovej banky v Prešove za 2,9 milióna eur. Na kúpu si Prešovský samosprávny kraj (PSK) vezme úver vo výške 2 milióny eur. Zvyšok zafinancuje z majetkovej rezervy. Doteraz kraj vlastnil pätinu podielu v budove banky, na kúpu si uplatnil predkupné právo.



„Už dnes tam máme tri inštitúcie, ktorá tam sídlia. Nechceli sme, aby to skončilo ako čínsky obchod alebo niečo podobné. Nechcem to dehonestovať, ale dať tomu patričnú váhu a práve preto som rád, že PSK rozumným rozhodnutím prišiel k tejto budove a bude môcť mať tú budovu vo vlastníctve, ale ju aj zveľaďovať a inštitucionálne posilniť,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.



O kúpu predmetnej nehnuteľnosti sa kraj podľa vedúceho odboru financií Úradu PSK Petra Makaru usiloval viac ako desaťročie. "V budove plánujeme alokovať Integrovaný dopravný systém Východ, ktorý je momentálne v Košiciach a chceme, aby mal kancelárie aj v Prešove. Zároveň tam ostane Energetická agentúra, ktorá tam aktuálne sídli v prenájme a presunúť by sa tam mala aj Regionálna rozvojová agentúra," doplnil Makara.



Budova, ktorá sa nachádza na križovatke Hlavnej a Levočskej ulice, je pomenovaná po bankárovi Michalovi Bosákovi. Je národnou kultúrnou pamiatkou.



Poslanci okrem majetkového prevodu a schválenia jeho financovania odobrili aj výmenu pozemkov s mestom Prešov. Kraj tým získal do vlastníctva aj lokalitu pred a za budovou Úradu PSK vrátane peších komunikácií a dláždenej plochy na Námestí mieru s pamätníkom a fontánou. V priestore medzi Bosákovou bankou a Úradom PSK by podľa Majerského mohlo vzniknúť takzvané „župné námestie“.