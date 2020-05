Prešovský kraj opraví v Pieninách takmer 22 kilometrov ciest

Prešov/Červený Kláštor 14. mája (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) opraví v Pieninách takmer 22 kilometrov ciest. V rámci cezhraničnej spolupráce sa v týchto dňoch začína modernizácia cestných úsekov, ktorá má zlepšiť parametre dopravy medzi Slovenskom a Poľskom. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová s tým, že kraj na túto investíciu získal prostriedky z eurofondov vo výške 3,5 milióna eur.



„Celková hodnota projektu je 5,5 milióna eur, z ktorých sa na slovenskej strane preinvestuje 3,5 milióna eur. Modernizovať sa bude takmer 22 kilometrov ciest, ktoré by mali výrazne prispieť k lepšej dostupnosti a zvýšeniu atraktívnosti územia na Zamagurí nielen pre jeho obyvateľov, ale aj investorov a návštevníkov, ktorí do tejto lokality zavítajú,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský v stredu (13. 5.) pri odovzdávaní staveniska zmluvnému dodávateľovi v obci Červený Kláštor.



Hovorkyňa približuje, že predmetom stavebných prác v Pieninských národných parkoch budú na slovenskej strane rekonštrukcie ciest II/542 Slovenská Ves - Spišská Stará Ves a II/543 Haligovce - Spišská Stará Ves. Zahŕňať majú rekonštrukciu mosta a priepustov, ako aj stabilizáciu ciest, pričom celkovo sa zrealizujú stavebné práce až na siedmich stavebných objektoch. Ako ďalej dodáva, k zlepšeniu vybavenia a bezpečnosti cestnej komunikácie majú prispieť zvislé a vodorovné dopravné značenie, smerové koly, zvodidlá a bezpečnostné elementy na priechode pre chodcov v obci Červený Kláštor.



„Stavba sa bude realizovať v katastroch obcí Haligovce, Lechnica, Červený Kláštor, Majere, Spišská Stará Ves, Slovenská Ves, Spišské Hanušovce a Matiašovce. Väčšinou pôjde o opravu povrchových krycích vrstiev, ktoré sú dnes už v nevyhovujúcom stave. Predpokladaný záver prác je naplánovaný na koniec októbra 2020,“ objasnil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.



Podľa hovorkyne na druhú etapu projektu Modernizácie cestného spojenia Pieninských národných parkov by mala nadväzovať tretia etapa. Tá predpokladá realizáciu na ceste II/543 Hniezdne – Spišská Stará Ves, úseku Hniezdne – Kamienka v dĺžke 3,7 kilometra s rozpočtovým nákladom približne 1,9 milióna eur. „V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na túto akciu, ak budeme úspešní a tento proces bude bez pripomienok, zrejme začiatkom septembra tohto roku by sme vedeli otvárať ďalšiu stavbu v tomto regióne,“ doplnil Horváth.