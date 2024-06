Prešovský samosprávny kraj poskytuje inovačné vzdelávanie pedagógov

Prešov 18. júna (TASR) - Celkovo 80 pedagógov vyškolil Prešovský samosprávny kraj (PSK) v rámci programu inovačného vzdelávania pedagógov na Slovensku, ktorí v týchto dňoch realizujú záverečné skúšky. Kraj ho poskytuje od vlaňajška. Vďaka akreditácii z rezortu školstva začal pedagógov sprevádzať procesom tvorby a inovácií vzdelávacích programov, aby boli nielen aktuálne a reflektovali potreby trhu práce, ale aj dostatočne čitateľné pre pedagógov, zamestnávateľov i pre rodičov a žiakov škôl. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, krajská samospráva sa v tomto smere a nadviazaním na aktivity implementovaného národného projektu Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK pustila takpovediac do malej reformy. Vlastný program pôvodne neformálneho vzdelávania vytvorila preto, lebo pre inovácie školských vzdelávacích programov absentovali komplexné metodické usmernenia.



"V programe sa zamerala na jeho legislatívnu a neskôr i na praktickú časť zahŕňajúcu samotnú tvorbu programov vzdelávania či na tipy, ako nadviazať a rozšíriť spoluprácu so zamestnávateľmi. Ďalšia tzv. mäkká časť vzdelávania cielila už na samotné prijatie zmeny a efektívnu spoluprácu v podmienkach školy," priblížila Jeleňová.



Po aplikácii získaných poznatkov a vďaka vzdelávaniu pedagógov prišli prvé výsledky. Školské vzdelávacie programy sa zmenili nielen po obsahovej stránke, ale výrazne sa zredukoval aj ich rozsah a školské dokumenty sa tak maximálne sprehľadnili.



"PSK od začiatku roka 2024 v rámci nadväzujúceho projektu Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK II do akreditovaného inovačného vzdelávania postupne zapojil prvé štyri skupiny pedagogických zamestnancov zo župných stredných škôl z Bardejova, Humenného, Prešova, Popradu, zo Starej Ľubovne, Svidníka, Svitu a z Vranova nad Topľou," doplnila Jeleňová.



Celkovo 80 pedagógov absolvovalo 50-hodinový program, vypracovalo dištančné úlohy a v dňoch 14. a 21. júna vzdelávanie ukončilo, respektíve ukončí záverečnou prezentáciou pred hodnotiacou komisiou. Program bude ďalej ponúkaný všetkým stredným odborným školám v PSK.



V rámci zmieneného národného projektu má kraj podľa Jeleňovej ambíciu požiadať o akreditáciu ďalších programov inovačného vzdelávania, ktoré reflektujú aktuálne potreby pedagogických zamestnancov, žiakov i zamestnávateľov a majú priamy dosah na zvyšovanie kvality odborného vzdelávania v Prešovskom kraji.