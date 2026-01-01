< sekcia Regióny
Prešovský samosprávny kraj prijíma žiadosti do troch dotačných výziev
Široká verejnosť sa môže zapojiť do Výzvy poslancov PSK, Výzvy Participatívny rozpočet a Výzvy Riešenie potravinovej dostupnosti.
Autor TASR
Prešov 1. januára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) od štvrtka prijíma žiadosti od žiadateľov do troch vyhlásených dotačných výziev na rok 2026. Celkovo rozdelí až 2,4 milióna eur. Obce, mestá, neziskové organizácie, občianske združenia, registrované cirkvi či fyzické a právnické osoby môžu posielať žiadosti do 1. februára 2026. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu PSK.
Široká verejnosť sa môže zapojiť do Výzvy poslancov PSK, Výzvy Participatívny rozpočet a Výzvy Riešenie potravinovej dostupnosti. Najväčší obnos peňazí, až 1,95 milióna eur z celkovej sumy 2,4 milióna eur, je alokovaných vo Výzve poslancov PSK.
„Záujemcovia sa môžu v tejto výzve uchádzať o financie v siedmich programoch, a to šport, kultúra, sociálne služby, rodinná samospráva, podpora životného prostredia a rozvoj environmentálneho povedomia, podpora všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve, deti a mládež. Minimálna výška dotácie je 500 eur, maximálna 5000 eur, pričom spolufinancovanie zo strany žiadateľov je určené na úrovni 20 percent zo schválenej dotácie. Úspešní žiadatelia by mali byť známi v máji 2026,“ povedala Lehotská.
Vo Výzve Participatívny rozpočet, ktorá je zameraná na realizáciu verejnoprospešných projektov a všeobecne prospešných služieb, je alokovaných 390.000 eur. Výška dotácie je stanovená na 10.000 eur na jednu žiadosť, pričom o úspešných projektoch rozhodne široká verejnosť.
Zoznam prihlásených projektov bude zverejnený na webe samosprávy 2. apríla 2026. Verejnosť následne rozhodne o víťazných projektoch zaslaním SMS od 7. do 21. apríla. Z každého okresu budú podporené dva projekty s najvyšším počtom získaných SMS hlasov. Kraj tiež podporí ďalšie projekty podľa najvyššieho počtu získaných SMS hlasov v rámci všetkých okresov PSK až do vyčerpania alokácie.
Vo Výzve Riešenie potravinovej dostupnosti, ktorá je zameraná na poskytovanie služby ambulantného predaja prostredníctvom pojazdných predajní, je alokovaných celkovo 60.000 eur. Oprávnenými žiadateľmi pri tejto výzve sú obce do 1000 obyvateľov na území kraja, ktoré nemajú kamennú predajňu potravín.
Maximálna výška dotácie je 1000 eur, pričom poskytovateľ služby je povinný poskytovať službu aspoň jedenkrát týždenne minimálne 15 minút a maximálne v rozsahu sto dní na vopred určenom mieste v intraviláne obce. Ambulantný predaj by mal obsahovať základné potraviny a drogériu. K vyhodnoteniu úspešných žiadostí by malo dôjsť v marci 2026.
Bližšie informácie o podmienkach výziev sú zverejnené na webe samosprávy.
