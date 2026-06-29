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Prešovský samosprávny kraj spustil digitálnu turistickú kartu
Karta je voľne dostupná na stiahnutie vo forme mobilnej aplikácie.
Autor TASR
Prešov 29. júna (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Prešov Region v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom predstavujú novinku letnej sezóny 2026 - digitálnu destinačnú kartu Prešov Region Travel Card. Karta v mobilnej aplikácii ponúka zľavy, výhody a tipy na výlety a podujatia. Návštevníci tak podľa Barbory Čechovej z KOCR Prešov Region získavajú komplexného digitálneho sprievodcu po Prešovskom kraji priamo vo svojom mobile. Oficiálne ju spustili v pondelok v Prešove.
Karta je voľne dostupná na stiahnutie vo forme mobilnej aplikácie. Používatelia v nej nájdu desiatky zapojených zariadení a partnerov, ktorí ponúkajú zvýhodnené vstupy, špeciálne ponuky či zľavy na služby. Pozornosť je podľa Čechovej zvlášť venovaná ponuke výhod pre rodiny s deťmi, vďaka ktorej je plánovanie letných výletov jednoduchšie a rodinná dovolenka zároveň finančne dostupnejšia.
„Súčasťou aplikácie sú stovky tipov na výlety rozdelené do tematických kategórií. Návštevníci v karte nájdu odporúčania na prírodné zaujímavosti, trasy, vyhliadkové veže, jaskyne, kultúrne a historické pamiatky, sakrálne objekty, rodinné atrakcie aj adrenalínové zážitky. V aplikácii je zároveň pravidelne aktualizovaný kalendár podujatí z celého Prešovského kraja,“ povedala Čechová.
Aplikácia zároveň zobrazuje obsah podľa aktuálnej polohy používateľa. Po povolení lokalizačných služieb automaticky ponúkne najbližšie zľavy, partnerské prevádzky, tipy na výlety, podujatia či zaujímavosti v okolí. Aplikácia je zároveň dostupná vo viacerých jazykových mutáciách, vďaka čomu je využiteľná nielen pre domácich návštevníkov, ale aj pre turistov zo zahraničia.
„Hlavným cieľom destinačnej karty je podporiť návštevnosť regiónu, motivovať turistov k využívaniu miestnych služieb a zároveň vytvárať silnejšie prepojenia medzi jednotlivými subjektmi cestovného ruchu. Návštevníci na jednom mieste získajú nielen informácie o tom, čo vidieť a zažiť, ale aj konkrétne výhody, ktoré ich motivujú objavovať viac lokalít a služieb v rámci celého kraja. Zapojiť sa môže ktokoľvek, karta je určená aj pre menšie a menej známe služby a atrakcie,“ uviedol predseda KOCR Prešov Region Michal Iľkanin.
Koncept destinačných a turistických kariet nie je podľa Čechovej vo svete novinkou. Podobné riešenia úspešne fungujú v mnohých európskych regiónoch a mestách, kde návštevníkom pomáhajú jednoduchšie objavovať miestne atrakcie, využívať výhody partnerov a plánovať svoj pobyt.
Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je podporiť rozvoj cestovného ruchu, zvýšiť atraktivitu regiónu a priniesť návštevníkom moderné nástroje na objavovanie jeho prírodného, kultúrneho a historického bohatstva.
Karta je voľne dostupná na stiahnutie vo forme mobilnej aplikácie. Používatelia v nej nájdu desiatky zapojených zariadení a partnerov, ktorí ponúkajú zvýhodnené vstupy, špeciálne ponuky či zľavy na služby. Pozornosť je podľa Čechovej zvlášť venovaná ponuke výhod pre rodiny s deťmi, vďaka ktorej je plánovanie letných výletov jednoduchšie a rodinná dovolenka zároveň finančne dostupnejšia.
„Súčasťou aplikácie sú stovky tipov na výlety rozdelené do tematických kategórií. Návštevníci v karte nájdu odporúčania na prírodné zaujímavosti, trasy, vyhliadkové veže, jaskyne, kultúrne a historické pamiatky, sakrálne objekty, rodinné atrakcie aj adrenalínové zážitky. V aplikácii je zároveň pravidelne aktualizovaný kalendár podujatí z celého Prešovského kraja,“ povedala Čechová.
Aplikácia zároveň zobrazuje obsah podľa aktuálnej polohy používateľa. Po povolení lokalizačných služieb automaticky ponúkne najbližšie zľavy, partnerské prevádzky, tipy na výlety, podujatia či zaujímavosti v okolí. Aplikácia je zároveň dostupná vo viacerých jazykových mutáciách, vďaka čomu je využiteľná nielen pre domácich návštevníkov, ale aj pre turistov zo zahraničia.
„Hlavným cieľom destinačnej karty je podporiť návštevnosť regiónu, motivovať turistov k využívaniu miestnych služieb a zároveň vytvárať silnejšie prepojenia medzi jednotlivými subjektmi cestovného ruchu. Návštevníci na jednom mieste získajú nielen informácie o tom, čo vidieť a zažiť, ale aj konkrétne výhody, ktoré ich motivujú objavovať viac lokalít a služieb v rámci celého kraja. Zapojiť sa môže ktokoľvek, karta je určená aj pre menšie a menej známe služby a atrakcie,“ uviedol predseda KOCR Prešov Region Michal Iľkanin.
Koncept destinačných a turistických kariet nie je podľa Čechovej vo svete novinkou. Podobné riešenia úspešne fungujú v mnohých európskych regiónoch a mestách, kde návštevníkom pomáhajú jednoduchšie objavovať miestne atrakcie, využívať výhody partnerov a plánovať svoj pobyt.
Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je podporiť rozvoj cestovného ruchu, zvýšiť atraktivitu regiónu a priniesť návštevníkom moderné nástroje na objavovanie jeho prírodného, kultúrneho a historického bohatstva.