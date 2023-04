Prešovský samosprávny kraj vlani hospodáril s rekordným rozpočtom

Prešov 17. apríla (TASR) – S historicky rekordným rozpočtom vlani hospodáril Prešovský samosprávny kraj (PSK). Príjmy kraja dosiahli sumu 277,4 milióna eur a výdavky predstavovali 302,2 milióna eur. Výsledok hospodárenia za rok 2022 predstavuje 24,8 milióna eur. Po usporiadaní výsledku hospodárenia zostatkom finančných operácií však zostatok finančných prostriedkov predstavoval prebytok takmer 20,9 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu PSK za rok 2022. V pondelok ho na rokovaní schválili prešovskí krajskí poslanci.



Poslanci po vylúčení finančného príspevku z nepoužitej návratnej finančnej výpomoci ministerstva financií a úverových zdrojov vo výške 833.000 eur rozdelili zostatok finančných prostriedkov presahujúci 20,8 milióna eur do dvoch fondov. Celkovo 18,1 milióna eur putovalo do rezervného fondu a 1,9 milióna na účet fondu nevyčerpaných dotácií.



"Záverečný účet bol schválený. Výška výdavkov na úrovni 302 miliónov eur je rekord v histórii VÚC. Zároveň audítor konštatoval, že všetky účtovné či rozpočtové náležitosti boli správne zaúčtované. Taktiež predseda výboru pre audit konštatoval, že ďalšie ekonomické ukazovatele sú vo vynikajúcich číslach, čiže kraj je vo vynikajúcej ekonomickej kondícii," uviedol vedúci odboru financií Úradu PSK Peter Makara.



Doteraz rekordný rozpočet kraja bol v roku 2021. Vlani sa zvýšil o ďalších zhruba 15 miliónov eur v príjmovej a 35 miliónov vo výdavkovej časti. "Bolo to spôsobené tým, že Slovensku sa hospodársky celkom darilo a dosah COVID-19 nebol taký, ako ekonómovia predpokladali. Nebola ešte v platnosti reforma bonusov, takže príjmy boli veľmi dobré a na základe toho aj kraje či obce hospodárili s veľmi dobrými rozpočtami," dodal Makara.



Hospodárenie kraja v roku 2022, ako sa uvádza v správe k záverečnému účtu, poznačila pandémia COVID-19, vojna na Ukrajine a energetická kríza. Aj napriek ťažkému obdobiu však ekonomika Slovenskej republiky rástla.



"Aj vďaka priaznivému vývoju ekonomiky štátu a priaznivému výberu daní fyzických osôb boli príjmy mierne vyššie než prognózy, z ktorých vychádzal rozpočet PSK," uvádza sa v schválenom materiáli.



Výdavková časť rozpočtu bola viac zaťažená z dôvodu prevencie voči šíreniu vírusu, pomoci utečencom z Ukrajiny a platením vysokých cien plynu a elektriny.