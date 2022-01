Prešovský samosprávny kraj vyčlenil na dotácie viac ako 6 miliónov eur

Prešov 7. januára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 v celkovej výške 6,19 milióna eur. Obyvatelia sa budú môcť po prvý raz zapojiť do participatívneho rozpočtu, rovnako prvýkrát žiadať o dotáciu v programe Rodinná samospráva. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Záujemcovia sa môžu od 10. januára uchádzať o financie zo štyroch dotačných programov – Výzva poslancov PSK, Výzva predsedu PSK, Výzva pre región a Výzva participatívny rozpočet.



"Vlani sme dali zelenú 822 projektom, a to aj vrátane špeciálnej dotácie. Podporili sme vznik nových športovísk, opravu kultúrnych pamiatok či vybudovanie cyklochodníkov v kraji. Rovnako sme poskytli dotáciu pre sociálnu oblasť, na ktorú sa často zabúda, avšak je veľmi dôležitá," skonštatoval predseda PSK Milan Majerský.



Najviac peňazí prerozdelí kraj v rámci Výzvy pre región, kde vyčlenil celkovo 3,7 milióna eur. Uchádzači môžu požiadať o dotáciu v štyroch programoch, ktoré sú zamerané na podporu cyklodopravy, cestovného ruchu a pútnického turizmu, taktiež na obnovu kultúrnych pamiatok, výstavbu a rekonštrukciu športovísk či zvýšenie kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti.



Minimálna výška dotácie je 20.000 eur, maximálna 200.000 eur, avšak maximálne 70 percent z celkového rozpočtového projektu. Spolufinancovanie musí pritom tvoriť aspoň 30 percent zo schválenej dotácie. Termín na predloženie žiadostí je do 31. marca.



V rámci Výzvy poslancov PSK je vyčlenených 1,86 milióna eur v štyroch programoch – šport, kultúra, sociálne služby a rodinná samospráva. Pričom pri poslednom programe ide o novinku. Cieľom je podporiť aktivity a činnosti zamerané na rodinu, upevňovanie medzigeneračných vzťahov či výchovu k manželstvu a rodičovstvu.



"Chceli by sme podporiť rôzne prorodinné programy, či už investičného charakteru - oprava detských ihrísk, financovanie zariadení, kde sa schádzajú rodiny, kde majú svoje aktivity, poprípade detské tábory, ktoré pomáhajú v rámci prorodinnej politiky rodinám, aby deti mali kde tráviť voľný čas, a rôzne ďalšie aktivity," povedal Majerský.



Aj Výzva predsedu PSK ponúka dotácie v rovnakých programoch, avšak v celkovom vyčlenenom objeme 500.000 eur.



Minimálna výška dotácie je pri oboch programoch 1000 eur, maximálna 10.000 eur. Spolufinancovanie tvorí 20 percent zo schválenej dotácie a žiadatelia sa môžu o finančné príspevky uchádzať do 28. februára. O podporu svojich obcí sa môžu v oboch výzvach uchádzať aj žiadatelia zapojení do súťaže Dedina roka. Kraj ich podporí minimálne sumou 1000 eur.



Pri Výzve participatívny rozpočet poskytne samospráva dotáciu na všeobecne prospešné a komunitné verejnoprospešné projekty. Kraj vyčlenil na tento účel celkovo 130.000 eur, pričom výška dotácie na jednu žiadosť je 10.000 eur a spolufinancovanie tvorí 20 percent zo schválnej dotácie. Termín na predloženie žiadostí je stanovený do 28. februára. O víťazných projektoch rozhodne verejnosť SMS hlasovaním po ich zverejnení koncom marca.