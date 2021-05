Prešovský samosprávny kraj za tri dni zaočkoval viac ako 14.000 ľudí

Prešov 17. mája (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) vo svojich veľkokapacitných očkovacích centrách (VKOC) zaočkoval počas uplynulých dní viac ako 13.000 ľudí. Vakcínu proti ochoreniu COVID-19 v rámci výjazdových jednotiek dostalo aj ďalších viac ako 1000 záujemcov priamo v obciach regiónu. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Vo VKOC PSK bolo od piatka (14. 5.) do nedele (16. 5.) zaočkovaných 13.047 ľudí, z toho bolo preočkovaných druhou dávkou vakcíny AstraZeneca 10.234 ľudí. Prvú dávku vakcíny Pfizer/BioNTech dostalo v centrách PSK 2813 ľudí, z nich druhú dávku tejto vakcíny traja ľudia," uviedla Jeleňová.



Najväčší nápor zaznamenalo VKOC Prešov, kde si po druhú dávku vakcíny AstraZeneca prišlo 4668 ľudí. Prevažne išlo o učiteľov a ľudí z kritickej infraštruktúry, taktiež vodičov hromadnej dopravy či ľudí z potravinových prevádzok, ktorí boli zaočkovaní touto vakcínou pred desiatimi až 12 týždňami.



Počas víkendu podobne preočkovávali druhou dávkou aj záujemcov vo VKOC Humenné, kde vakcínu podali 2942 ľuďom.



"Vo VKOC Poprad prebiehalo očkovanie v sobotu vakcínou Pfizer/BioNTech, ktorou sa zaočkovalo 1497 ľudí, z toho druhú dávku vakcíny dostali dvaja ľudia. Na nedeľu bolo naplánované preočkovanie druhou dávkou vakcíny AstraZeneca, ktorú dostalo 1421 ľudí," doplnila Jeleňová.



Vo VKOC Bardejov sa očkovalo tento víkend v oba dni. V sobotu sa tu podávala druhá dávka vakcíny AstraZeneca, a to v celkovom počte 1203. V nedeľu sa v centre očkovalo vakcínou Pfizer/BioNTech, ktorou bolo zaočkovaných 967 ľudí.



Krajská samospráva uplynulý víkend pokračovala aj v očkovaní prostredníctvom svojej výjazdovej očkovacej služby. Mobilné tímy smerovali k seniorom, ťažko zdravotne postihnutým a imobilným občanom do šiestich obcí kraja, konkrétne do Jasenova, Zborova, Lendaku, Radvane nad Laborcom, Širokého a Štrby, kde vakcínu dostalo spolu 1063 ľudí. Kraj tak od piatku do nedele zaočkoval spolu 14.110 ľudí.



PSK pokračuje v očkovaní vo VKOC Stará Ľubovňa aj v pondelok, a to vakcínou Pfizer/BioNTech s alokáciou 350 dávok a v utorok a stredu (18. - 19. 5.) preočkovaním vakcínou AstraZeneca s alokáciou spolu 750 dávok.



"Pre veľký záujem zo strany obcí o mobilné očkovanie je v pondelok v teréne i výjazdová očkovacia služba, ktorá v obciach Ličartovce, Drienov, Kapušany, Gregorovce zaočkuje približne 100 ľudí," doplnila Jeleňová.



PSK vakcínu proti ochoreniu COVID-19 doteraz podal už 84.707 ľuďom, z toho prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby 1598 záujemcom o očkovanie.