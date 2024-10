Prešovský školský internát ide do rekonštrukcie za 640.000 eur

Prešov 16. októbra (TASR) - Prešovská krajská samospráva spúšťa rekonštrukciu päťpodlažného objektu stredoškolského internátu pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Budova s kapacitou približne 120 lôžok situovaných v 38 izbách prejde obnovou za viac ako 640.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



Cieľom projektu podporeného cez štátnu príspevkovú organizáciu SIEA je podľa jej slov zmodernizovať vzhľad internátu, zlepšiť energetickú hospodárnosť jeho prevádzky a v energetickom hodnotení ho dostať z aktuálnej triedy C na triedu A.



Ako povedala Jeleňová, aktivity projektu sa konkrétne sústreďujú do energetických činností zameraných na zlepšenie energetickej hospodárnosti existujúcej murovanej budovy. A to tak na strane vykurovania, ako aj výroby elektrickej energie pre vlastnú spotrebu cez inštaláciu fotovoltického zariadenia na streche objektu.



"Zrekonštruujeme celý internát. V rámci projektu je nastavená celková rekonštrukcia elektroinštalácie, kúrenia, dispozičného riešenia izieb, zateplenia atď. Samozrejme, všetkých rozvodov, ktoré tam sú, aby sme nastavili štandard žiaka na taký moderný internát 21. storočia," uviedol vedúci odboru školstva Úradu PSK Ján Furman.



Projekt sa zameriava aj na zateplenie budovy, výmenu a zateplenie strechy, ale aj na dispozičné riešenie izieb internátu. Obnovou má prejsť aj jeho sanita a hygienické zázemie. Ďalšie rekonštrukčné práce budú sústredené do modernizácie súčasných pivničných priestorov.



Zmienenými činnosťami sa podľa kraja zabezpečí zvýšenie komfortu užívateľov objektu internátu, zlepšenie jeho vnútorného prostredia, a tým nárast štandardu poskytovaných služieb.



Odovzdanie objektu stredoškolského internátu v Prešove, ktorého súčasťou je okrem ubytovacích a servisných priestorov aj kotolňa, plynoregulovňa, skladové priestory, dielňa pre žiakov a priestor údržby, zhotoviteľovi rekonštrukčných prác, je naplánované v týchto týždňoch. Jeho oprava by mala prebiehať približne deväť mesiacov. Vychovávatelia a žiaci, ktorí ho užívajú, majú byť počas jeho rekonštrukcie dočasne ubytovaní v iných prešovských školských internátoch.