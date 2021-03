Prešovský Slovenský Červený kríž si prevzal ocenenie Dobrovoľník roka

Prešov 31. marca (TASR) - Slovenský Červený kríž (SČK) územný spolok Prešov patrí medzi desiatku ocenených v národnom oceňovaní Dobrovoľník roka, ktoré organizuje CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a krajskými dobrovoľníckymi centrami. Tento rok bolo na ocenenie naprieč Slovenskom nominovaných celkovo 287 dobrovoľníkov a projektov. Cenu si v utorok (30. 3.) prevzala z rúk primátorky Prešova Andrey Turčanovej riaditeľka prešovského SČK Beáta Jakubčová.



Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC), ktoré organizuje oceňovanie dobrovoľníkov s názvom Krajské Srdce na dlani posunulo z celkového počtu 11 ocenených v krajskom kole piatich finalistov do národného kola.



"V konkurencii 60-tich nominácií na národnej úrovni, bola úspešná len jedna nominácia z Prešovského kraja – SČK. Jedna nominácia bola v užšom výbere, čo vnímame rovnako pozitívne," uviedla predsedníčka hodnotiacej komisie Krajského Srdca na dlani Juliana Hajduková.



Držitelia národných cien boli vyhlásení na tradičnom slávnostnom podujatí, ktoré sa pre pandémiu uskutočnilo online. Cenu si preto ocenený SČK prevzal z rúk prešovskej primátorky až v utorok 30. marca.



"Toto ocenenie je odrazom náročnej, no ušľachtilej práce, ktorú robí SČK – územný spolok Prešov pre Prešovčanov a všetkých ľudí v núdzi. Veľmi si vážim ich nenahraditeľnú pomoc počas súčasnej pandemickej situácie," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



SČK cenu získal za pomoc v krízovej situácii po výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove v decembri 2019, ale aj za pomoc počas pandémie ochorenia COVID-19. "Ocenenie Srdce na dlani 2020 pre nás znamená obrovský dar, pokoru, povzbudenie do ďalšej práce s dobrovoľníkmi pri nových aktivitách, ktoré nám život prinesie," povedala Jakubčová.