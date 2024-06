Prešovský trojičný jarmok ponúkne týždeň plný remesiel a folklóru

Prešov 3. júna (TASR) - Prešovský trojičný jarmok, ktorý sa v pondelok začína v Prešove, ponúkne týždeň plný remesiel, folklóru a jedla. Na Hlavnej a Floriánovej ulici ľudia nájdu takmer 100 stánkov s rozmanitou ponukou a pripravený je i kultúrny program. Ako TASR informoval manažér kultúry Parku kultúry a oddychu (PKO) Daniel Koháni, ide o 23. ročník tohto podujatia.



"Návštevníci sa môžu tešiť na pestrú prezentáciu ľudovej kultúry či remesiel. Uvidia napríklad maľovanie na drevo a drevené výrobky rôzneho druhu, ručne robené kožené výrobky, produkty z ovčej vlny, maľované dáždniky, záhradnú keramiku, ľanové ľudové a dobové výrobky a mnoho ďalších," priblížil Koháni.



Súčasťou jarmoku bude aj nová zóna so sedením, gastrozóna s rôznorodou ponukou tradičných slovenských jedál, ale aj gurmánskych špecialít. "Chýbať nebudú tradičné grilované špeciality, hnetené a kysnuté koláče, lokše v modernom prevedení, párance a zemiakové harule, klasické a plnené trdelníky, remeselné pivá a domáce limonády," povedal Koháni.



Každý deň jarmoku vyvrcholí v podvečerných hodinách, keď je pripravený pestrý hudobný a folklórny program. O zábavu sa postarajú kapely Piňazi De?, GoGoBAND či hudobná skupina Salk. Prešovský trojičný jarmok ponúkne aj ľudové umenie prostredníctvom ľudovej hudby Prešovčan, folklórneho súboru (FS) Zemplín, FS Magura či FS Partizán. Predstavia sa tiež Stropkoviani, detský folklórny súbor Šarišanček a Súkromné konzervatórium Prešov



V posledný deň jarmoku, v sobotu (8. 6.), sa budú môcť návštevníci previezť centrom mesta konským povozom. Pre najmenších budú pripravené detské atrakcie.



Oficiálne otvorenie jarmoku sa uskutoční v pondelok o 17.00 h. Stánky s remeselným tovarom budú otvorené od 10.00 do 19.00 h a stánky s občerstvením od 10.00 do 22.00 h.