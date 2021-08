Prešovský víkend potešil pankáčov aj priaznivcov humoru a ľudoviek

Prešov 23. augusta (TASR) – Fanúšikom hudby a zábavy v Prešove patril uplynulý víkend. Na prešovskom amfiteátri, ktorý pamätá zašlé časy populárnych filmových festivalov, koncertovala v sobotu večer známa slovenská punková kapela Inekafe, v nedeľu si prišli na svoje priaznivci úsmevného slova v spojení s ľudovkou pri vystúpení Andera z Košíc a ľudovej hudby Konyare.



Punková skupina Inekafe je na scéne od roku 1995, vydala sedem albumov, a tak má pre koncertný set z čoho vyberať. Priania prešovských fanúšikov boli splnené, mohli si pred pódiom schuti zaspievať aj zaskákať pri hitoch Úspešne zapojení, 30. február, Právo na šťastie, Spomienky na budúcnosť, Telefónne číslo, Ako sa máš?, Čumil, Kašovité jedlá, Mám pocit, Prečo je to tak?, Špinavé objatie, Biely hotel, Ráno, Ružová záhrada, Ďakujeme vám či Záverečná. Nechýbala ani novinka Všetky skladby sveta.



„Je to super, je vidieť, že ľudia sa tešia, chodia na koncerty a užívajú si ich, takže užívame si to na oboch stranách a je to fajn. Nová pesnička sa volá Všetky skladby sveta a veľmi dobre sa jej darí, čo mesiac to ozajstných stotisíc videní, žiadne kúpené videnia z Bagladéšu, je to veľmi dobré, darí sa jej oveľa lepšie ako nášmu singlu, ktorý bol rok predtým. Aj ľudia, ktorí ju počujú prvýkrát na koncerte, tak si už tancujú pri druhom, treťom refréne, takže veľmi dobre sa jej darí,“ povedal pre TASR líder kapely Vratko Rohoň.



Nedeľný podvečer zabával Prešovčanov známy a stále populárny Ander z Košíc. Tak ako ženu poručíka Colomba nikto dodnes nevidel, rovnako diváci dodnes nevideli Eržu a Piťa, ktorí v jeho humoristových vystúpeniach figurujú už desiatky rokov. Do Prešova si pozval aj hosťa, Viliama Kalmana, známeho zo skupiny Drišľak. O dlhoročnej popularite Jána Pisančina, tak znie jeho civilné meno, svedčí aj fakt, že na konte má už dve desiatky vydaných nosičov, tým prvým bola v roku 1989 audiokazeta To som ja, Ander.



Jedno z CD má názov Podzme še šmiac. „Je pravda, že keď humor nelieči, tak nič nepokazí. Humor vyrovnáva povahu človeka, ešte som nevidel rozčúliť sa usmiateho človeka. Ja hovorím tak, že keď prídem na javisko, mojou úlohou je ľudí baviť,“ uviedol pre TASR Pisančin.



S Anderom účinkuje prešovská ľudová hudba Konyare, ktorá ponúkla známe hity A ja taka dzivočka, Cuker jedla, kavu pila, Červene, žeľene, Nebola som veselá alebo V pondelok doma nebudem. Ľudovku tvoria mladí skúsení muzikanti, ktorí sa spojili počas pandémie. Ich prvé CD A od Prešova pokrstili Ander spolu s Vilom počas vystúpenia a zároveň aj pochválili kvalitný výkon kapely.