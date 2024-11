Štátna vedecká knižnica v Prešove spustila online registráciu

Prešov 12. novembra (TASR) - Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Prešove zaviedla od pondelka (11. 11.) možnosť stať sa registrovaným používateľom alebo predĺžiť si členstvo v knižnici prostredníctvom e-Registrácie a e-Prolongácie. Ako TASR informovala vedúca oddelenia služieb ŠVK Valéria Ferková, poskytovanie online služieb priamo z domu, bez nutnosti navštíviť knižnicu je jedným z trendov súčasnosti.



Ako povedala, e-Registrácia je platná jeden rok a záväznou sa stáva odoslaním vyplneného formulára a uhradením ročného registračného poplatku.



"Po prijatí platby na účet knižnice požiadavku žiadateľa spracujeme a zašleme mu potvrdzujúci e-mail s prihlasovacími údajmi. Procesom e-Registrácie vygenerovaný preukaz používateľa oprávňuje iba k využívaniu prezenčných služieb vrátane možnosti prístupu do elektronickej zbierky knižnice, ktorej súčasťou je aj databáza Bookport či databáza elektronických kníh vydavateľstva Cambridge University Press," uviedla Ferková.



Okrem využívania vzdialeného prístupu do uvedených databáz budú mať e-registrovaní používatelia možnosť využívania skenovacích služieb na základe zaslanej citácie, v zmysle autorského zákona.



"Stať sa používateľom našej knižnice, to jest zaregistrovať sa alebo predĺžiť si členstvo, bolo možné iba osobne v priestoroch knižnice, čo bránilo využívať pestrú ponuku našich služieb bez minimálne jednej osobnej návštevy knižnice. Tým, že naša knižnica poskytuje svoje služby v rámci celého Slovenska, pre mnohých potenciálnych používateľov, ktorí chceli naše služby využiť, bola osobná návšteva hlavnou bariérou. Rovnako predĺženie ročného členstva bolo touto osobnou návštevou podmienené," vysvetlila Ferková.



Knižnica podľa nej poskytuje pomerne bohaté portfólio svojich služieb, ktoré nie sú viazané na osobnú návštevu knižnice, a preto sú k dispozícii v prípade záujmu pre všetkých, ktorí majú prístup na internet, jednoducho cez e-Registráciu alebo e-Prolongáciu.



"ŠVK v Prešove pripravuje aj ďalšie bonusy pre online čitateľov, ako sú pravidelné oznámenia o nových tituloch, možnosť prihlásiť sa online na prednášky, besedy a diskusie so zaujímavými osobnosťami a podobne," dodala Ferková.