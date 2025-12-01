< sekcia Regióny
Prešovu sa nepodarilo prevziať jazdecký areál
Ako uviedol prvý viceprimátor Martin Ďurišin, bývalý nájomca im ho odmietol odovzdať. Zmluva mu podľa jeho slov vypršala 30. novembra.
Prešov 1. decembra (TASR) - Mesto Prešov chcelo v pondelok ráno prevziať jazdecký areál na Jazdeckej ulici, kde chce vybudovať Národné jazdecké tréningové centrum pre deti a mládež Slovenska. Ako však uviedol prvý viceprimátor Martin Ďurišin, bývalý nájomca im ho odmietol odovzdať. Zmluva mu podľa jeho slov vypršala 30. novembra. Občianske združenie (OZ) Parkúr Team Slavoj Prešov, ktoré dostalo od mesta výpoveď, spustilo petíciu za zabezpečenie ustajnenia koní a zachovanie činnosti OZ. Podalo tiež žalobu na súd o neplatnosť výpovede zmluvy.
Podľa Ďurišina sa v sobotu (29. 11.) uskutočnilo stretnutie, o ktoré požiadali zástupcovia OZ. „Na stretnutí došlo ku konštatovaniu, že naše právne názory na vypovedanie zmluvy sú zásadne odlišné a z našej strany bolo oznámené, že sa budeme v pondelok o 9.00 h snažiť tento areál prevziať,“ povedal prvý viceprimátor a doplnil, že podniknú všetky právne kroky na to, aby ochránili majetok mesta.
V pondelok sa do priestoru podľa Ďurišina nedostali a ani sa o to nepokúšali. „Dostali sme hneď na začiatku informáciu od bývalého nájomcu, že kone odtiaľ nevysťahuje,“ povedal. Podľa neho môže dôjsť k ohrozeniu realizácie projektu. „Ak nedôjde k vyprázdneniu areálu, jednoducho tá investícia ohrozená je,“ doplnil.
Areál si podľa neho vyžaduje odborný zásah, pretože aj v statickom posudku, ktorý mesto má a je súčasťou projektovej dokumentácie, je uvedené, že 95 percent strechy je prehnitých. Rovnako sú zospodu zhnité stĺpy, ktoré držia nosnú konštrukciu.
Na projekt komplexnej revitalizácie priestorov určených na jazdecké disciplíny mesto získalo v prvej fáze štátnu dotáciu približne 1,5 milióna eur. O podporu štátu sa bude mesto uchádzať aj pri druhej fáze revitalizácie. Dokopy by mohlo ísť o investíciu do infraštruktúry jazdeckých športov v hodnote približne 3,5 milióna eur.
OZ Parkúr Team Slavoj Prešov v petícii tvrdí, že malo s mestom Prešov od roku 2010 riadne uzatvorenú nájomnú zmluvu na jazdecký areál do 28. februára 2054. Ako tvrdí, 25. júla tohto roka dostalo napriek tomu, že nedošlo k žiadnemu porušeniu zmluvných povinností z jeho strany, výpoveď zmluvy. Premiestnenie koní nie je podľa OZ možné zo dňa na deň a ani v horizonte niekoľkých mesiacov. V petícii okrem iného žiadajú primátora a mestských poslancov, aby zrušili alebo pozastavili účinnosť výpovede nájmu, umožnili aspoň dočasne návrat koní a komunity do pôvodného areálu alebo zabezpečili plnohodnotný náhradný areál.
