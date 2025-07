Prešov 31. júla (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Jána Adama Reimana v Prešove ošetrili úrazoví špecialisti v júli takmer 2000 pacientov. Ako TASR informovala PR manažérka nemocnice Martina Pavliková, popri tradičných úrazoch či úrazoch v súvislosti s vodnými športami sú novodobými hrozbami kolobežky a trampolíny, kde vznikajú aj veľmi vážne úrazy.



Letné mesiace tradične patria pre pohotovostnú traumatologickú ambulanciu medzi najvyťaženejšie obdobia.



„V priemere vtedy ošetríme o vyše štvrtiny pacientov viac ako v zimných mesiacoch. V júli sme v ústavnej pohotovostnej službe ošetrili bezmála 2000 pacientov, čo predstavovalo denne priemerne vyše 50 v službe ošetrených pacientov. Nárast úrazovosti v letných mesiacoch má pritom veľmi mierne stúpajúcu tendenciu. Pred desiatimi rokmi sme vtedy ošetrili priemerne asi o päť percent pacientov menej,“ uviedol Peter Kľoc z oddelenia úrazovej chirurgie nemocnice.



Ako povedal, počas júla najviac dominovali úrazy z pádov na bicykli, kolobežke alebo korčuliach, často bez prilby alebo ochranných pomôcok. Ďalej podvrtnutia a zlomeniny, najmä členkov, zápästí, kolien a kľúčnych kostí, rezné poranenia, popáleniny či úrazy pri kúpaní a skokoch do vody, najmä do neznámych a plytkých vodných plôch.



„Deti a tínedžeri sú zraniteľní najmä pri hrách, skákaní na trampolíne alebo cyklistike. U dospelých prevládajú úrazy pri športovaní, práci okolo domu alebo pri rekreačných aktivitách. Nezanedbateľný podiel úrazov tvoria úrazy pri a pre intoxikáciu alkoholom,“ doplnil Kľoc.



Odborníci definujú „letné chyby“, ktoré prinášajú úrazy, ale ktorým by sa ľahko dalo predísť. Najčastejšie ide o nosenie nevhodnej obuvi. Napríklad šľapky pri športovaní alebo turistike vedú k častým podvrtnutiam, skoky do vody bez znalosti hĺbky sa môžu skončiť tragicky pri poranení krčnej chrbtice alebo hlavy. „Nezabezpečenie detí pri hrách, napríklad neprimerané používanie trampolín alebo jazda bez prilby, nesprávne zaobchádzanie s nástrojmi pri grilovaní, pílení či kosení trávnika bez ochranných pomôcok či dehydratácia a vyčerpanie z tepla, pri turistike alebo športovaní bez dostatočného prísunu tekutín sú najčastejšími chybami,“ vysvetlil Kľoc.



„Ošetrenie na úrazovej ambulancii je nevyhnutné, ak sa vyskytnú jasné známky zlomeniny alebo ťažkého väzivového, prípadne šľachového poranenia. Vyhľadať odborné ošetrenie by mali pacienti po úrazoch hlavy sprevádzaných závratmi, vracaním, poruchami vedomia alebo kŕčmi, ďalej pacienti s krvácaním alebo s poraneniami s rizikom infekcie. Samozrejmými dôvodmi návštevy našej pohotovosti by mali byť hlboké rezné rany vyžadujúce šitie či popáleniny,“ definoval Kľoc.