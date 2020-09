V rámci týždňa mobility môžu vodiči áut v Prešove využívať MHD

Prešov 16. septembra (TASR) – Mesto Prešov sa aj tento rok zapojilo do Európskeho týždňa mobility. Potrvá od stredy do utorka. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, hlavnou témou aktuálneho ročníka je čistejšia doprava pre všetkých. Apelujú preto na ľudí, aby svoje motorové vozidlá nechali doma a neváhali využiť zdravší a príjemnejší spôsob prepravy.



„Som veľmi rada, že nášmu mestu ako členovi Záujmového združenia miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť Citenergo sa vlani podarilo schváliť Akčný plán pre udržateľnú energiu a zmenu klímy mesta Prešov. Postupne sa preto snažíme prispievať k znižovaniu emisií budovaním nových cyklochodníkov a motivovať ľudí k využívaniu nemotorovej dopravy. Verím, že aj vďaka Európskemu týždňu mobility prispejeme k zlepšeniu stavu životného prostredia a odľahčeniu dopravnej situácie v meste," uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.



Počas aktuálneho ročníka môžu obyvatelia Prešova a návštevníci mesta využiť bezplatné cestovanie v celej sieti MHD.



„Stačí, aby sa počas celého týždňa od stredy do pondelka preukázali platným vodičským preukazom a technickým preukazom svojho osobného motorového vozidla. Európsky týždeň mobility zavŕši v utorok tradičné podujatie s názvom Deň bez áut, počas ktorého bude cestovanie v MHD bezplatné pre všetkých ľudí," vysvetlil Tomek.



Súčasťou Dňa bez áut bude aj dočasná krátkodobá uzávera Ulice 17. novembra, ktorá bude slúžiť výlučne pre cyklistov, chodcov a pre verejnú dopravu. Ulica bude uzavretá pre automobilovú dopravu v úseku od križovatky s Kúpeľnou až po križovatku s Francisciho ulicou.



„V ten istý deň budú od 10:00 na pešej zóne v centre mesta pripravené aktivity ABC – Centra voľného času a prešovskej mestskej polície pre žiakov a študentov, zamerané na dopravné témy a s tým súvisiacu prevenciu," doplnil Tomek.



Počas Európskeho týždňa mobility sa môže verejnosť zúčastniť aj na dvoch cyklovýletoch, ktoré organizuje Cykloturistický klub Dubník v nedeľu. Zraz a štart oboch cyklovýletov je na Hlavnej ulici v Prešove pred mestským úradom o 10:00.