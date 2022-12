Prešov vyzval firmy na plnenie si zmluvných povinností k zimnej údržbe

Prešov 12. decembra (TASR) – Prešov vyzval firmy, ktoré majú v meste na starosti zimnú údržbu, na plnenie si zmluvných povinností. Prešovský primátor František Oľha tvrdí, že radnica dostala neúplné až klamlivé informácie o pripravenosti na zimnú údržbu. Problém je s nedostatkom techniky i zamestnancov.



"Vo štvrtok (1. 12.) sme požiadali zamestnancov mesta, aby osobne preverili stav pripravenosti všetkých zúčastnených. Dostali sme neúplné, dalo by sa povedať až klamlivé informácie a na základe toho sme vydali vyhlásenie, že mesto je pripravené," priblížil primátor. Stav je však podľa jeho slov taký, že operačný plán podpísaný v októbri sa nedá naplniť.



"Mestská firma má k dispozícii málo vozidiel, sú v zlom technickom stave. Má veľmi veľa práceneschopných vodičov. Tí, ktorí sú, nemajú zaškolenie na vozidlá. Situácia je naozaj zlá. Snažíme sa ju riešiť aj tým, že sme povolali aj z ďalších mestských firiem autá a vodičov," povedal Oľha. Riaditeľ mestskej firmy Správa a údržba komunikácií mesta Prešov má podľa primátora za úlohu zohnať dostatočné množstvo techniky.



V prípade údržby chodníkov má Prešov rámcovú zmluvu so spoločnosťou Záhrada Real, ktorá podľa slov primátora má zabezpečovať všetky činnosti, vrátane posypu okolia zastávok autobusov ekologickým posypovým materiálom. "Stav je taký, že nie je nikto schopný splniť ani zmluvné vzťahy, ktoré s mestom má. Vyzvali sme ich všetkých na plnenie si svojich zmluvných povinností. V prípade, že to nesplnia do dnešného večera, budeme vyvodzovať osobnú zodpovednosť voči zamestnancom," vysvetlil primátor.



Zamestnanci Správy a údržby komunikácií mesta Prešov sú podľa jeho slov pripravení a snažia sa pomôcť. "Pomáhajú nám aj z Dopravného podniku mesta Prešov, ale technická nepripravenosť a vysoká chorobnosť, o ktorej sme nevedeli, spôsobuje, že sa situácia na cestách komplikuje," podotkol. Prešovčanom sa za aktuálnu situáciu v súvislosti so zimnou údržbou ospravedlnil.