Prestarnuté topole popri Pereci v Leviciach nahradia dlhoveké duby

Levice 16. februára (TASR) – Prestarnuté topole popri Pereci v Leviciach postupne nahradia dlhoveké duby. Mesto Levice po zhodnotení zdravotného stavu stromov pristúpilo k výrubu prvých deviatich topoľov na Ulici Z. Nejedlého. Celkovo bude potrebné odstrániť 54 stromov, informoval magistrát. Všetky stromy budú nahradené novými.



Vo výrube bude radnica pokračovať na jeseň. Všetky poškodené stromy by mali byť odstránené do konca budúceho roka, dokedy by mala byť ukončená aj náhradná výsadba nových stromov.