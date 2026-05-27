Prestavba Aurisu v Banskej Bystrici na okresný súd zdražie
Projekt obnovy budovy Auris počíta s komplexnou rekonštrukciou objektu, ktorý sa má stať sídlom OS Banská Bystrica patriacim k najväčším súdom na Slovensku.
Autor TASR
Banská Bystrica 27. mája (TASR) - Rekonštrukcia administratívnej budovy na Rudlovskej ceste v Banskej Bystrici známej ako Auris, ktorá sa má stať novým sídlom Okresného súdu (OS) Banská Bystrica, zdražie o viac ako 1,15 milióna eur s DPH. Vyššie náklady si vyžiada aj obnova doterajšej budovy súdu na Skuteckého ulici, a to o vyše 260.000 eur s DPH. Vyplýva to z dodatkov zmlúv zverejnených v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
Administratívnu budovu na Rudlovskej ceste z roku 1988 odkúpil štát začiatkom roka 2023 za 7,5 milióna eur. S jej obnovou začala vysúťažená firma vlani v septembri, pár dní pred začiatkom rekonštrukcie bol zverejnený prvý dodatok k zmluve, ktorý cenu diela zvyšoval z pôvodných približne 8,2 milióna eur na takmer 8,9 milióna. OS Banská Bystrica v tom čase pre TASR uviedol, že zdraženie súvisí s prijatými akceleračnými opatreniami. V apríli tohto roka v CRZ pribudol druhý dodatok, ktorý cenu navyšuje na aktuálnych 10.034.616,87 eura s DPH.
Podľa stanoviska OS Banská Bystrica je za druhým zvýšením ceny fakt, že sa počas realizácie diela preukázali skutočnosti, ktoré nebolo možné predvídať v čase prípravy a realizácie verejného obstarávania. Ide najmä o odlišnosti medzi projektovaným a skutočným technickým stavom budovy.
„Vzniknuté zmeny predstavujú nevyhnutné úpravy potrebné na riadne dokončenie diela tak, aby bolo zabezpečené jeho plné funkčné, technické a bezpečnostné využívanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a požiadavkami objednávateľa. Zároveň ide o práce, ktoré sú z technického hľadiska neoddeliteľne späté s pôvodným predmetom zmluvy, pričom ich oddelenie a obstaranie iným postupom by spôsobilo verejnému obstarávateľovi významné technické komplikácie, časové zdržanie realizácie a neprimerané zvýšenie nákladov,“ uviedol hovorca súdu Vladimír Černota.
Drahšia v porovnaní s vysúťaženou sumou bude aj obnova doterajšieho sídla banskobystrického okresného súdu na Skuteckého ulici. Kým pôvodná zmluvná cena zverejnená v septembri 2025 predstavovala približne 3,6 milióna eur, dva dodatky, z marca a mája tohto roka, sumu navýšili dokopy na takmer 3,9 milióna eur s DPH. Potrebu dodatkov a navýšenie sumy OS Banská Bystrica v stanovisku pre TASR zdôvodnil rovnako ako zdraženie obnovy budovy na Rudlovskej ceste.
Projekt obnovy budovy Auris počíta s komplexnou rekonštrukciou objektu, ktorý sa má stať sídlom OS Banská Bystrica patriacim k najväčším súdom na Slovensku. Do budovy na Skuteckého ulici sa má presunúť správny súd. Rekonštrukcia oboch objektov má byť dokončená do 24. augusta, projekty sú financované z plánu obnovy. Sťahovanie súdov je plánované od septembra.
